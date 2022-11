FTX Latest: Multicoin Capital dit plus de douleur à venir, comment le prix du Bitcoin va-t-il réagir? | Cryptomonnaie

La Securities Commission des Bahamas (SCB) a déclaré qu’elle avait transféré des actifs de la filiale de FTX, FTX Digital Markets, vers un autre portefeuille numérique.

La société d’investissement Multicoin Capital estime que le marché de la cryptomonnaie devrait encore se détériorer.

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 16 850 $ et devrait atteindre un rallye de 34 % pour remonter au prix de la mi-juin de 22 500 $.

La position de l’échange FTX continue de se détériorer alors que l’entreprise en faillite fait l’objet d’un examen plus minutieux de la part des régulateurs. Les répercussions de l’effondrement de la bourse ont entraîné de graves perturbations sur le marché de la cryptomonnaie. Dans le sillage de cette situation, les détenteurs de Bitcoin pourraient décider de protéger leurs investissements en les vendant à ce niveau de prix.

Les malheurs de FTX s’aggravent

FTX était dans le collimateur de la Securities Commission of Bahamas (SCB) plus tôt cette semaine. Comme l’a rapporté Netcost-Security, le régulateur s’est associé à la Financial Crimes Investigation Branch pour enquêter sur l’inconduite de FTX. Le développement est intervenu après que FTX a déclaré qu’il commencerait à faciliter les retraits de fonds bahamiens à la demande de la SCB, ce que la commission a rapidement réfuté.

Cependant, de récentes révélations montrent que la SCB avait déjà pris des mesures contre l’échange quelques jours avant de lancer son enquête. Dans une annonce du 17 novembre, l’organisme de régulation a déclaré avoir pris le contrôle des actifs de FTX Digital Markets (FDM) en les transférant vers un portefeuille numérique contrôlé par la SCB. La commission a déclaré qu’elle l’avait fait pour protéger les actifs et protéger les intérêts des clients.

Cette décision est logique car la gestion des actifs par FDM était devenue inquiétante, et la même chose a également été vérifiée par les liquidateurs de la bourse. Selon les documents déposés devant les tribunaux, les liquidateurs provisoires conjoints ont suggéré que l’échange en faillite aurait pu commettre une fraude et une mauvaise gestion graves.

Cela aggrave également les choses pour FTX et le marché de la cryptomonnaie, un sentiment partagé par la société d’investissement Multicoin Capital. La société de capital-risque a informé ses investisseurs dans une lettre jeudi qu’une nouvelle baisse est attendue avant que le marché ne rebondisse.

Multicoin a poursuivi en déclarant que le fonds avait déjà baissé de 55% ce mois-ci car ils avaient trop d’actifs sur FTX. Le fonds estime pouvoir récupérer une partie de ses fonds, mais la procédure de faillite en cours va lui compliquer la tâche. Par ailleurs, Multicoin estime que la situation pourrait se détériorer, déclarant,

« De nombreuses entreprises commerciales seront anéanties et fermées. »

La hausse du prix du Bitcoin pourrait ne pas être fructueuse

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 16 833 $, mais le mouvement volatil pourrait entraîner la pièce maîtresse dans les deux sens.

Si la pression d’achat reste constante, le prix du Bitcoin pourrait briser sa résistance immédiate à 17 199 $ pour initier une légère hausse pour atteindre 17 729 $. Cependant, une hausse du prix à la mi-juin (22 590 $) exige un rallye de 34,43 %, ce qui obligerait Bitcoin à inverser l’inefficacité de 18 730 $ à 19 229 $, étiquetée Fair Value Gap (FVG) en support.

Les creux de juin, qui étaient autrefois le niveau de support du prix du Bitcoin, représentent désormais une opportunité de vente pour les investisseurs bloqués. Étant donné que BTC est resté sous la barre des 22 590 $ depuis environ trois mois maintenant, tout cas de reprise motiverait ces investisseurs à rechercher un havre de paix.

Graphique BTCUSD sur 4 heures

Basé sur le Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock. la fourchette de prix entre 17 900 $ et 23 900 $ abrite environ 6,21 millions d’adresses qui ont acheté plus de 3,06 millions de BTC à un prix moyen de 20 509 $. Ces détenteurs sont actuellement assis « hors de l’argent » et vendront probablement leurs avoirs si le prix du Bitcoin atteint son seuil de rentabilité, déclenchant un renversement.

Ces perspectives sont cruciales pour comprendre le sentiment du marché et coïncident avec les perspectives obsolètes de Multicoin Capital après l’effondrement de FTX.

Bitcoin entre 17 900 $ et 23 900 $

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin ne se rétablit pas du tout et diminue davantage, il retestera le niveau de support de 16 215 $. Le tirage à partir d’ici pourrait voir BTC marquer le support critique à 15 791 $, perdre ce qui pourrait invalider la thèse haussière, poussant la pièce du roi vers les plus bas de 15 000 $.