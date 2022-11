Prédiction de prix Avax – Avalanche a-t-il touché le fond ou d’autres baisses sont-elles en cours ? | Cryptomonnaie

Desc : Découvrez les prédictions de prix pour Avalanche. Lisez la suite pour découvrir 4 projets supplémentaires qui présentent actuellement un potentiel sur le marché.

Les traders et analystes de crypto ont été surpris par le fait qu’Avalanche a connu une chute drastique au cours des 12 derniers mois. Autrefois appelé « Ethereum Killer », AVAX est devenu l’un des altcoins les moins performants de l’année. Bien qu’il affiche toujours certains des coûts de transaction les plus bas et les vitesses de transaction les plus rapides de toutes les chaînes de blocs, il a encore du mal à gagner du terrain pour le moment. Voyons ce que l’avenir réserve à AVAX. Nous explorerons également de nouveaux projets et leur potentiel, tels que Dash 2 Trade, RobotEra, IMPT.io et Calvaria.

Prédiction de prix Avalanche (AVAX)

Avalanche est une plate-forme blockchain qui utilise des contrats intelligents pour prendre en charge une variété de projets blockchain. Cela lui permet de fournir une finalité de transaction quasi instantanée. AVAX est le jeton natif utilisé pour payer les frais de traitement des transactions, sécuriser le réseau et servir d’unité de base. Cela lui permet de traiter 4500 transactions par seconde.

Récemment, Avalanche a pris des mesures pour se diversifier loin de son domaine traditionnel de DeFi. Dans le but d’apporter des transactions rapides à l’écosystème mondial des paiements, Avalanche espère apporter une transformation radicale à la finance. Il est entièrement compatible avec les actifs, les applications et les outils Ethereum avec des vitesses plus rapides. Au moment de la rédaction, AVAX est évalué à 13,22 $. Voici les prédictions de prix d’AVAX pour les prochaines années sur la base de certains paramètres et fondamentaux.

An Attendu élevé Attendu bas 2022 39,00 $ 20,00 $ 2023 55,00 $ 42,00 $ 2024 73,00 $ 60,00 $

Après avoir observé les prédictions de prix, il est clair qu’AVAX ne voit pas l’augmentation potentielle attendue. Heureusement pour les investisseurs, plusieurs autres projets sont prêts à se développer dans les années à venir.

RobotEra – Métaverse de reconstruction planétaire de type bac à sable

Achetez RobotEra maintenant

RobotEra est un métaverse de reconstruction de planète semblable à un bac à sable où les joueurs doivent devenir un robot, acquérir des ressources de la planète, gérer des terres, créer des robots compagnons et participer à la création du monde. RobotEra se compose d’un multivers partagé qui se connecte à d’autres mots où les utilisateurs peuvent ouvrir des parcs à thème, des concerts, des musées, etc. Les robots sont les principaux NFT de RobotEra.

Les robots sont divisés en sept clans, chacun avec un nombre différent de membres et des attributs différents. Chacun de ces robots est un actif numérique ERC-721 portant des attributs uniques. Il existe également des compagnons Robot qui sont des jetons ERC-1155. Les joueurs peuvent créer ces compagnons à l’aide de l’atelier de robot compagnon dans l’éditeur RobotEra.

La fonctionnalité de gameplay de base de RobotEra est la création de terrains où les joueurs peuvent créer des bâtiments et faire d’autres investissements d’infrastructure. Les joueurs peuvent également se rassembler et participer au RobotEra DAO en promettant le jeton natif TARO. Le joueur avec le plus de jetons promis devient manager et a son mot à dire sur le développement futur de l’écosystème.

RobotEra propose également un mécanisme de mise gamifié unique, permettant aux joueurs de générer des revenus passifs. Il permet également aux marques disposant de leurs propres robots d’organiser des événements avec les continents indépendants de Taro. Ils peuvent commercialiser leurs produits et gagner une exposition mondiale. Au moment de la rédaction de cet article, RobotEra a vendu 5 104 258 jetons et collecté 102 085 $.

Dash 2 Trade – Plateforme d’analyse et d’informations cryptomonnaies

Acheter Dash 2 Commerce maintenant

Dash 2 Trade a été lancé comme un pont entre FOMO et les crypto-monnaies. Il s’agit d’une plate-forme d’informations et d’analyses cryptomonnaies qui permet aux traders de prendre des décisions de trading bien informées. Le système dispose d’un tableau de bord qui assure le suivi des préventes à venir et d’autres opportunités. Son token natif D2T est requis pour débloquer toutes les fonctionnalités de la plateforme. Dash 2 Trade est connu pour ses analyses sociales et en chaîne.

Dash 2 Trade permet aux joueurs de concevoir des stratégies de trading indépendantes sur la plateforme et de les tester à l’aide de fonctionnalités de back-testing en fonction des conditions du marché. Les utilisateurs peuvent également accéder à des indicateurs techniques avancés qui couvrent les moyennes mobiles, les lignes de support et la corrélation des mouvements de prix entre les pièces et les actifs.

D2T est un jeton ERC-20 qui sert de nombreux cas d’utilisation dans l’écosystème. Alors que Dash 2 Trade permet à quiconque d’explorer son tableau de bord en utilisant le niveau gratuit. Cependant, plus de fonctionnalités sont déverrouillées dans les niveaux de démarrage et premium. D2T peut également être utilisé pour participer à des compétitions commerciales, exécuter des back-tests et récompenser les utilisateurs.

Calvaria – jeu de combat de cartes P2E

Acheter RIA maintenant

Calvaria : Duels of Eternity est un nouveau jeu de cartes qui permet aux joueurs de participer à des tournois. Chacune des cartes représente un personnage différent avec un ensemble unique de capacités. Le jeu est conçu de manière à ce que chaque joueur puisse posséder des ressources dans le jeu. Ils peuvent les gagner soit en investissant dans l’écosystème du jeu, soit en jouant.

RIA est la devise principale du jeu, qui constitue la base de toute l’économie du jeu. Outre RIA, il existe eRIA, qui récompense les joueurs à travers leurs sessions de jeu. eRIA est nécessaire pour mettre à niveau les cartes et acheter des ressources dans le jeu telles que des cartes uniques sous la forme de NFT. Pour résumer, Calvaria est un jeu de stratégie compétitif où les joueurs doivent se surpasser pour gagner. Ils doivent assembler la bonne combinaison de cartes, l’ordre dans lequel elles sont jouées et utiliser des stratégies.

IMPT.io – Projet NFT axé sur l’environnement

Acheter maintenant

Alors que le marché mondial de la compensation carbone semble être une solution efficace pour réduire les émissions de carbone, le système actuel est en proie à des problèmes tels que les barrières à l’entrée. C’est là qu’IMPT.io entre en jeu. Il s’agit d’une plateforme basée sur la blockchain qui aide les entreprises et les particuliers à compenser leur empreinte carbone de manière simple et sécurisée. IMPT.io tokenise des crédits carbone qui permettent aux utilisateurs de les recevoir sous forme de NFT. IMPT.io engage également des milliers de marques qui allouent un pourcentage spécifique de leur marge commerciale à des projets environnementaux spéciaux.

Conclusion

Alors qu’AVAX semble toucher le fond, les projets de crypto-monnaie ci-dessus montrent un immense potentiel pour aller de l’avant. Tous ont des fondamentaux solides et des utilités réelles et fournissent des solutions à certains des problèmes qui sévissent sur le marché de la cryptomonnaie.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO