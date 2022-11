Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les traders aiguisent leurs couteaux alors que le marché se prépare à la douleur | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin perd du carburant de représailles. Une baisse de 25% pourrait être à portée de main pour les baissiers du marché.

Le prix Ethereum pourrait succomber à un événement de balayage dans les prochains jours

Le prix XRP montre des techniques légèrement divergentes par rapport aux deux autres crypto-monnaies

Le marché de la cryptomonnaie perd du terrain en ce qui concerne une contre-attaque haussière. Le rallye baissier observé plus tôt dans le mois a formé une formation ressemblant à un fanion baissier sur Bitcoin et Ethereum, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour le reste du marché. La résolution sur la zone de congestion baissière se produira probablement bientôt.

Le prix du Bitcoin reste en retrait

Le prix du bitcoin s’affiche concernant les aspects techniques au cours de la troisième semaine de négociation de novembre. Après la forte baisse observée plus tôt dans le mois, le rebond attendu par de nombreux commerçants a succombé à un bastion baissier. Une formation de fanion classique est affichée près des creux mensuels nouvellement établis. Si les données techniques sont correctes, le prix du BTC pourrait connaître un mouvement explosif à la baisse dans les prochains jours.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 16 704 $. Le 16 novembre, les baissiers ont rejeté l’entrée de la barrière de 17 000 $ à l’aide de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours. Comme plusieurs altcoins, la monnaie numérique peer-to-peer reste submergée en territoire de survente sur l’indice de force relative.

En utilisant l’analyse classique, une projection peut être faite à partir de la formation en forme de fanion. Si les données techniques sont correctes, les cibles baissières se situent à 14 000 $ et potentiellement 12 750 $. L’invalidation de l’idée baissière est une brèche au-dessus de la bougie de poussée de 18 250 $. Si le niveau est étiqueté, les haussiers pourraient produire un pic de contre-tendance à 20 000 $. Le prix du Bitcoin augmenterait de 23% si le scénario d’invalidation se produisait.

Graphique BTCUSDT sur 1 jour

Le prix d’Ethereum fait face à une résistance

Le prix Ethereum a du mal à rester à flot au cours de la troisième semaine de négociation de novembre. Après une baisse de 35 % au cours du mois, les haussiers ont persisté dans leurs tentatives de rebond. Pourtant, les tentatives haussières semblent épuiser le support sous-jacent du marché. Si les conditions du marché persistent, un balayage des nouveaux creux mensuels près de 1 080 $ pourrait se produire.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 214 $. Le prix d’adjudication reste supprimé sous une moyenne mobile exponentielle de 8 jours. Un modèle d’étoile filante baissière classique a été établi sur le graphique journalier, renforçant l’idée que le prix de l’ETH est en baisse. Comme BTC, l’indicateur de profil de volume reste clairsemé, ce qui suggère que les haussiers hésitent à rester sur le marché.

Si les conditions du marché persistent, le prochain objectif de l’ETH sera de 1 080 $. Un deuxième objectif de capitulation serait proche des creux de l’été à 880 $.

L’invalidation de la thèse baissière est possible si les haussiers peuvent reconquérir le sommet de 1 350 $. Ce faisant, un pic supplémentaire vers la moyenne mobile simple sur 21 jours à 1 450 $ serait un scénario sur la table. Une telle décision entraînerait une augmentation de 20% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETHUSDT sur 1 jour

Le prix XRP se dirige vers 0,32 $ ou revient à 0,46 $

Le prix du XRP, contrairement aux deux autres principales pièces cryptomonnaies, a montré beaucoup plus de force de représailles lors du récent rallye baissier de novembre. Le jeton de remise numérique n’a pas encore terminé la formation d’un fanion et plane plus haut que son nouveau plus bas mensuel par rapport aux deux autres pièces. Le prix XRP peut être soit un indicateur avancé, soit un retardataire qui connaîtra une action de prix baissière plus forte à l’avenir.

XRP se vend actuellement aux enchères à 0,37 $. Les traders ont dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA) et testent à nouveau l’indicateur pour un support supplémentaire. Un rallye vers la zone de support cassée de 0,46 $ serait la prochaine cible si les haussiers peuvent se maintenir. Cependant, une bougie de clôture sur le graphique journalier sous l’EMA de 8 jours serait une mauvaise nouvelle. Un test de la fourchette basse près de 0,32 $ se produirait probablement en raison de la rupture.

Il existe plusieurs façons pour les commerçants d’aborder le jeton de remise numérique dans les jours à venir. L’invalidation de la thèse baissière ciblant 0,32 $ pourrait se produire si les haussiers franchissaient la barrière de 0,46 $. Ce faisant, un rallye supplémentaire vers le sommet mensuel proche de 0,51 $ pourrait se produire. Le XRP augmenterait de 33 % si ladite action sur les prix devait se produire.

Au contraire, la thèse haussière ciblant 0,46 $ dépend du swing bas à 0,316 $ qui se tient comme support. Un balayage des creux de la fourchette pourrait envoyer le XRP vers de nouveaux creux annuels ciblant 0,26 $, une zone de congestion à partir de 2020. Une telle décision entraînerait une baisse de 35 % par rapport au prix actuel du XRP.

Graphique XRPUSDT sur 1 jour

