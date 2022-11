L’écart de liquidité FTX s’élargit à 8 milliards de dollars, voici ce que cela indique pour l’avenir de la crypto | Cryptomonnaie

Les conseillers en faillite de FTX ont estimé que le déficit de liquidité de la bourse FTX est actuellement de 8 milliards de dollars.

Selon le dossier de mise en faillite, Alameda Research a prêté plus de 1,5 milliard de dollars directement à Samuel Bankman-Fried et à ses associés.

Certains analystes cryptomonnaies pensent que le prix du Bitcoin pourrait être proche de son plus bas.

Les conseillers en faillite de FTX ont noté que le déficit de liquidité de la bourse est actuellement de 8 milliards de dollars. Le directeur de la restructuration de FTX, John Ray III, a déclaré que Sam Bankman-Fried avait reçu 1 milliard de dollars de prêts de sociétés liées à FTX. Suite à l’effondrement de FTX, les prix du Bitcoin et de l’altcoin se sont effondrés sous la pression de vente des investisseurs qui se sont retirés des actifs à risque.

L’écart de liquidité de l’échange FTX s’élargit et atteint 8 milliards de dollars

L’ancien PDG de FTX, Samuel Bankman-Fried (SBF), a reçu un prêt personnel d’un milliard de dollars d’une société profondément impliquée dans l’effondrement de la bourse, selon John Ray III, le nouveau PDG de FTX, qui a révélé les détails du détournement de fonds par Bankman-Fried.

Selon le dossier de faillite du chapitre 11, Alameda Research, la société commerciale de SBF a prêté 1 milliard de dollars directement à Samuel Bankman-Fried. Dans le même temps, le directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, avait également reçu un prêt de 543 millions de dollars de la société et Ryan Salame a reçu 55 millions de dollars.

Les dépôts de bilan révèlent des prêts personnels d’Alameda Research aux employés de FTX

Ray III a décrit le dépôt de bilan de FTX comme un « échec complet des contrôles de l’entreprise » et une absence d’informations financières fiables. Ray III a dit :

De l’intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger à la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu avertis et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent.

Ray III a noté qu’il existe de nombreuses entreprises qui composent le groupe FTX. Le PDG de FTX les décrit comme quatre silos. Le silo « WRS » comprend des filiales de West Realm Shires Inc., qui comprend FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets et Embed Clearing.

« Alameda Research » est un silo autonome dans le dossier avec ses propres filiales, tandis que Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. et le débiteur FTX Ventures Ltd relèvent du silo « Ventures ». Le silo « Dotcom » comprend FTX Trading Ltd et les échanges faisant des affaires sous l’égide de FTX.com.

L’écart de liquidité croissant pourrait augmenter la pression de vente sur les crypto-monnaies alors que les investisseurs retirent des capitaux du marché. Le déficit de liquidité de 8 milliards de dollars pourrait donc alimenter une nouvelle baisse de la capitalisation boursière globale de la crypto et des prix de la crypto-monnaie.

La garde crypto de FTX et de ses filiales est en plein désarroi

Selon le dossier du chapitre 11, les enregistrements en place pour les actifs numériques de FTX Group étaient inadéquats. Bankman-Fried contrôlait l’accès aux avoirs en crypto-monnaie des principales entreprises du groupe. Il existait plusieurs pratiques inacceptables telles que des comptes de messagerie de groupe non sécurisés pour accéder à des clés privées confidentielles et à des données extrêmement sensibles pour le réseau mondial d’entreprises.

Le groupe FTX et les silos n’ont pas procédé au rapprochement de leurs avoirs et ont exempté Alameda Research de certains aspects du protocole d’auto-liquidation de FTX.com. La procédure de mise en faillite n’a sécurisé qu’une fraction des actifs numériques que le groupe FTX et ses filiales détenaient dans les fonds des utilisateurs. Le dépôt de bilan a révélé que seulement 740 millions de dollars en crypto-monnaies stockées dans des portefeuilles froids avaient été trouvés.

Qu’est-ce que cela indique pour le prix du Bitcoin ?

L’effondrement de FTX a déclenché un effondrement des crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin a chuté de près de 20 % en 10 jours. Le prix du BTC s’est remis de sa baisse à 15 900 $ au niveau de 16 500 $. Les analystes ont évalué le graphique des prix Bitcoin et ont prédit que BTC est proche de son creux.

Toni Ghinea, un analyste crypto, pense que le prix du Bitcoin pourrait bientôt chuter dans la zone entre 10 000 $ et 14 000 $.

BraveNewCoin Liquid Index pour Bitcoin

L’analyste pense qu’après que le prix du Bitcoin aura atteint son plus bas niveau, une remontée vers le niveau de 28 000 $ à 30 000 $ est probable.