L’action des prix ATOM perd son emprise au-dessus de 10 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Cosmos glisse sous le plus bas de mercredi.

ATOM se rapproche du plus bas de lundi à près de 9,50 $.

Le risque est une nouvelle baisse pour tester le plus bas à 9,30 $ et marquer un nouveau plus bas pour novembre.

Le prix Cosmos (ATOM) continue de voir les effets d’entraînement et les problèmes de débordement qui découlent toujours de l’échange FTX qui a été déclaré mort la semaine dernière. Comme les commerçants étaient impatients d’acheter la baisse à la suite de cet événement, il était peut-être un peu trop impatient et naïf de penser que FTX serait si bien contenu car il devient clair que davantage de cadavres tombent du placard. Avec de grands noms tels que les jumeaux Winkelvoss faisant les gros titres négatifs, il est devenu clair que d’autres chocs suivront.

Le prix ATOM devrait glisser fermement en dessous de 10 $

L’action des prix de Cosmos a fait croire aux marchés la semaine dernière qu’elle pourrait facilement mettre derrière la chute du FTX et inciter les commerçants à acheter la baisse assez rapidement sans repenser les retombées possibles de l’événement. Bien que les retombées de FTX se soient produites il y a plus d’une semaine, cette fois, un courtier en crypto soulève des questions alors qu’il arrête les retraits et les paiements sur sa plate-forme. La société Genesis entretient des liens étroits avec son bailleur de fonds Gemini, que les jumeaux Winklevoss soutiennent.

Le prix ATOM semble sur le point de baisser d’un cran, car tout l’espace cryptomonnaie est en retrait, certainement maintenant que les jumeaux sont dans le collimateur après avoir été considérés comme la puissance la plus stable et la plus responsable des crypto-monnaies. Au lieu de cela, les récupérations de la semaine dernière sont presque évaporées et pourraient se traduire pour le prix Cosmos par un retour à 9,33 $. Flirtant avec le S2 mensuel et le nouveau plus bas de novembre, une pause pourrait voir 7,82 $ en chute libre.

Graphique quotidien ATOM/USD

Le passage à la hausse proviendrait ou pourrait provenir de signaux positifs ou de commentaires de quelques membres clés de la crypto-monnaie qui signalent un support pour le secteur. Comme Binance l’a fait en agissant en tant que prêteur de dernier recours, quelques commentaires supplémentaires de «banque centrale» de la part de personnes clés du secteur contribueraient à calmer le secteur. Le moment pourrait même être venu de créer une banque centrale cryptomonnaie qui servirait de refuge en période de malheur.

En attendant, de tels éléments pourraient déclencher un court redressement et stabiliser le prix. Le prix ATOM reviendrait vers 11,50 $, défiant la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours pour une pause au-dessus. Le prochain objectif serait de 12,50 $ au SMA de 55 jours, avec des gains de près de 25 %.