Les législateurs britanniques ne sont pas d’accord avec les preuves de Binance sur l’effondrement de FTX, le marché de la cryptomonnaie reste calme | Cryptomonnaie

La commission parlementaire britannique enquêtant sur la crise qui a conduit à la disparition de FTX a déclaré que les preuves de Binance étaient inacceptables.

La bourse canadienne Bitvo se retire d’un accord pour acquérir FTX, invoquant un long processus d’approbation réglementaire.

Le prix du Bitcoin consolide les pertes en dessous de 16 600 $ alors que le marché de la cryptomonnaie fait face à une crise de liquidité.

La commission parlementaire britannique enquêtant sur les événements qui ont conduit à la crise FTX et à l’effondrement ultime de l’échange semble être en désaccord avec les articles de presse envoyés par Binance pour étayer son affirmation selon laquelle il n’a pas liquidé ses avoirs en FTT – un jeton natif de FTX – hors de intention malveillante de nuire à un concurrent.

Pourtant, les preuves envoyées par la plus grande bourse en termes de volume quotidien d’échanges ne sont pas satisfaisantes, selon Alison Thewliss, membre du comité du Trésor.

Une commission parlementaire britannique envisage de prolonger l’enquête

Thewlis, alors qu’il s’exprimait sur la radio Bloomberg jeudi, a estimé que les informations fournies par Binance ne leur donnaient pas « les vrais détails de fond ». Elle a ajouté que « le comité posera plus de questions pour obtenir les détails de ce qui s’est passé ».

L’effondrement de FTX a eu des implications plus larges sur l’industrie de la crypto-monnaie et ne peut être pris à la légère, a ajouté Thewlis, député de Glasgow Central. Selon Bloomberg, le comité attend des documents internes concernant l’impact du désinvestissement annoncé de Binance de FTT.

Lors de l’audience de mercredi, Daniel Trinder, vice-président des affaires gouvernementales de Binance en Europe, a comparu. Le comité a également rendu public un document de Binance contenant une liste de nouveaux articles donnant la chronologie des événements ayant conduit à l’effondrement de FTX.

La puissance limitée est-elle un problème ?

Thewliss a convenu qu’un manque de transparence de Binance pourrait limiter l’étendue de l’enquête et la recommandation du comité. De plus, la présidente du comité, Harriett Baldwin, a déclaré dans une récente interview qu’ils n’avaient pas le mandat «de pousser plus que ce que nous avons reçu», car les problèmes qui ont conduit à la chute de FTX se sont principalement produits en dehors du Royaume-Uni.

Binance a initialement proposé d’acquérir la bourse en difficulté lorsque des problèmes de liquidité sont apparus pour la première fois. Cependant, la société a renoncé à l’accord, affirmant que les problèmes de FTX étaient indépendants de sa volonté.

La bourse canadienne Bitvo se retire de l’accord pour acquérir FTX

Bitvo, dans un communiqué publié jeudi, a déclaré qu’il ne poursuivrait plus un accord antérieur pour acquérir FTX en raison d’un long processus d’approbation par les régulateurs locaux. La bourse a assuré à ses utilisateurs et parties prenantes qu’elle n’était pas exposée à FTX Canada et FTX Trading et que ses opérations se poursuivaient comme d’habitude.

« Bitvo fonctionne sur la base d’une réserve complète, ce qui indique qu’il ne prête pas de fonds aux clients. Bitvo a toujours choisi de fonctionner de cette manière, et c’est une exigence du statut réglementaire de Bitvo en tant que courtier restreint enregistré auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières », indique un communiqué de la société.

Le prix du Bitcoin affiche un signal d’achat

Le marché des crypto-monnaies est resté relativement silencieux cette semaine, mis à part les événements entourant la chute de FTX. Le prix du bitcoin a grimpé à 18 155 dollars après que Binance a annoncé la création d’un « Fonds de relance de l’industrie » le lundi 14 novembre.

Un rapport publié mercredi par les analystes de Coinbase a déclaré qu’une crise de liquidité crypto provoquée par la chute d’Alameda Research, l’un des plus grands fonds d’investissement crypto du secteur, menace une reprise. Les analystes ont prédit que l’hiver crypto durera jusqu’à la fin de 2023.

Le prix du Bitcoin se négocie à 16 489 $ au moment de la rédaction. Avec un support à 16 600 $ cassé, la plus grande crypto-monnaie pourrait chuter à 15 800 $, où une énorme zone de congestion des acheteurs peut pousser à un renversement de tendance.

Graphique journalier BTCUSD

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a une perspective haussière suite à la publication d’un signal d’achat lorsque la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 12 jours (en bleu) a dépassé l’EMA à 26 jours (en marron). Malgré la correction de BTC en dessous de 16 600 $, une reprise à 18 000 $ et 20 000 $ est toujours possible, surtout si les acheteurs tiennent compte de l’appel à acheter plus de pièces.