Le prix d’Ethereum peint une image laide sur le graphique de ce qui est à venir | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum recule alors que le prochain domino tombe après l’implosion de FTX.

L’ETH glisse en dessous du support critique bien que les marchés mondiaux soient plus positifs.

Attendez-vous à une baisse vers 1 100 $ alors que la situation se dénoue davantage dans les prochaines heures.

L’action sur les prix d’Ethereum (ETH) est dans le collimateur depuis mercredi après des affirmations selon lesquelles la plate-forme cryptomonnaie Genesis aurait bloqué tout paiement et remboursement de fonds. Ce pourrait être le prochain domino à la suite de l’effondrement de FTX de la semaine dernière.

Plusieurs autres plates-formes se tournent vers des actions similaires, dont la principale est même la plate-forme Gemini, soutenue par Winklevoss, qui retarde les retraits sur son programme de prêt. Encore une fois, la sonnette d’alarme retentit pour les crypto-monnaies, et l’action des prix traduit parfaitement ce sentiment.

L’action des prix des ETH pourrait plonger de 15% au plus bas de cet été

Le prix d’Ethereum est en baisse de 1% pour la journée au début des échanges européens, car les crypto-monnaies sont à nouveau battues à la nouvelle du jour au lendemain selon laquelle le fournisseur de crypto Genesis arrête les retraits. Pour aggraver les choses, même les célèbres jumeaux Winklevoss, connus pour leur rôle de premier plan dans Bitcoin et Facebook, ont réduit les retraits de leur programme de prêt chez le fournisseur de services Gemini. Cela pourrait signifier des problèmes, car la capitalisation boursière de Gemini est beaucoup plus importante que celle de FTX.

L’action des prix des ETH se situe techniquement dans un domaine qui correspond au récit actuel des crypto-monnaies. La baisse de 2,88% mercredi a fait que le prix de l’ETH s’est rapproché de la ligne rouge de tendance descendante. Les haussiers ont essayé, mais le rejet a été dur et a fait baisser les prix de 1 %, avec le risque de nouvelles baisses vers 1 050 $ et un possible test du plus bas à partir de novembre.

Graphique journalier ETH/USD

Si la situation de Genesis était contenue et équivalait simplement à une petite retombée oubliable à la suite de la débâcle FTX, attendez-vous à voir une remontée jusqu’au plus bas du 1er février 2021, à 1 243,89 $. Ensuite, un quatrième test au niveau de support S1 mensuel entrera en jeu. Si les traders sont en mesure de l’éliminer et de le dépasser, attendez-vous à voir un suivi de l’action des prix des ETH vers 1 350 $.