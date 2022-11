Ces trois meilleurs gagnants hebdomadaires risquent un effondrement massif si cela se produit | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie peut sembler être en reprise, mais il est en fait toujours confronté à une plus grande contagion possible.

Les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Cardano approchent de leurs récents creux, risquant de continuer à baisser.

Par conséquent, même certains des meilleurs artistes de la semaine – Chiliz, Lido DAO et Uniswap pourraient faire face à un recul.

L’effondrement de FTX a anéanti plus de 250 milliards de dollars du marché de la cryptomonnaie, portant la capitalisation totale à 781 milliards de dollars. En conséquence, Bitcoin, Ethereum et altcoins ont fait face à une vente massive. Cependant, à mesure que de plus en plus d’investisseurs ont pris conscience de l’implosion de la bourse, les marchés ont trouvé un support et ont lancé une tendance haussière.

Certains altcoins ont vu un afflux plus important de capitaux ou d’élan, entraînant des rallyes explosifs. Bien que ces gains puissent être séduisants et additifs, les investisseurs doivent être prudents, car le grand crypto publie une image extrêmement baissière qui pourrait annuler ces gains rapidement.

Le prix du Chiliz pourrait se diriger vers une évasion

Le prix du Chiliz a augmenté de plus de 50 % au cours des sept derniers jours pour s’échanger à 0,223 $. Cette hausse a permis à CHZ de retester son niveau de résistance à 0,233 $, qui n’a pas été franchi au cours des dernières 24 heures. Se déplaçant entre 0,213 $ et 0,233 $, CHZ pourrait envisager un mouvement latéral au cours des prochains jours.

Si un mouvement haussier suit, le prix du Chiliz pourrait transformer la résistance immédiate en support et se diriger vers la résistance critique à 0,256 $. Si la pression d’achat se maintient au cours des prochains jours, CHZ pourrait se retrouver dans la zone de surachat, entraînant de légères corrections.

CHZUSD graphique sur 4 heures

Cependant, dans le cas où le prix de Chiliz ne franchirait pas 0,233 $ et plongerait, il testerait le support immédiat à 0,213 $. Une rupture à partir de ce niveau pourrait amener CHZ à tester la ligne de tendance haussière comme support. Mais tout nouveau tirage verrait Chiliz atteindre 0,197 $ et 0,180 $ pour le support. Si Chiliz tombait en dessous de 0,180 $, la thèse haussière serait invalidée.

Le prix du Lido DAO a besoin de beaucoup de support

Le prix du Lido DAO, tout en n’observant pas une hausse aussi importante que Chiliz, a tout de même réussi à récupérer 34% de ses pertes récentes. Se négociant à 1,22 $, LDO n’indique actuellement aucune direction claire car non seulement il réalise des gains progressifs, mais il est également vulnérable aux corrections.

Si les acheteurs maintiennent leur activité concentrée sur l’altcoin, le prix du Lido DAO pourrait poursuivre sa hausse et marquer la résistance immédiate à 1,32 $. La crypto-monnaie fait face à une inefficacité dans la fourchette de 1,37 $ et 1,49 $, appelée Fair Value Gap (FVG), qui pourrait agir comme une solide résistance pour LDO.

Graphique LDOUSDT sur 4 heures

D’un autre côté, si les acheteurs se retirent et que le prix du Lido DAO baisse, il pourrait tomber à 1,15 $. Il s’agit du niveau de support immédiat, et le perdre porterait le LDO à 1,07 $. Un chandelier quotidien proche en dessous poussera le prix à la baisse pour marquer le support critique de 0,99 $, invalidant les perspectives optimistes.

Le prix Uniswap est déjà en baisse

Le prix Uniswap a noté une reprise décente de 31% avant de glisser au cours des dernières 48 heures pour s’échanger à 5,80 $. Contrairement aux crypto-monnaies mentionnées ci-dessus, UNI a déjà perdu un niveau de support critique – la ligne de tendance haussière et se situe juste au-dessus de son support immédiat de 5,75 $.

Si miraculeusement, le prix d’Uniswap rebondit sur le niveau de support et revient sur ses pas, il pourrait marquer le niveau de résistance de 6,14 $. Violer ce serait critique car cela transformerait également les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 30 et 50 jours en support. Un support haussier supplémentaire verrait UNI tester la résistance critique à 6,40 $.

Graphique UNIUSD sur 4 heures

Mais, si les signaux du marché plus larges tombent en faveur des baissiers, le prix d’Uniswap pourrait chuter à 5,75 $. La perte de ce plancher de support entraînerait une baisse d’UNI vers 5,43 $, ce qui correspond au niveau de support critique. Tout prélèvement supplémentaire à partir de 5,43 $ invaliderait la thèse haussière et pourrait déclencher une chute libre pour Uniswap, ce qui s’avérera très préjudiciable aux détenteurs d’UNI.