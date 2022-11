Le prix de Binance Coin peut-il empêcher un crash de 8 % après avoir obtenu la licence FSP à Abu Dhabi ? | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin est dans une tendance à la baisse, se dirigeant vers son support immédiat de 260 $.

L’échange de crypto a reçu sa licence Financial Services Permission (FSP) le 16 novembre pour offrir des services de crypto à Abu Dhabi.

Si les perspectives haussières se maintiennent, Binance Coin testerait sa résistance immédiate à 280 $.

Le prix de Binance Coin a d’abord bénéficié d’une hausse de son éventuelle acquisition de FTX. Cependant, lorsque les pourparlers ont échoué, BNB, ainsi que le reste du marché de la cryptomonnaie, s’est effondré. Le jeton d’échange a maintenant besoin d’une poussée solide qui pourrait être obtenue si la pression d’achat augmente, bien que les perspectives semblent plutôt sombres pour le moment.

Le prix de Binance Coin recevra le support de la bourse

Le prix de Binance Coin est dans une tendance à la baisse constante, la crypto-monnaie se négociant actuellement à 269 $. Bien que les achats des investisseurs soient cruciaux pour sa reprise, ils pourraient également être soutenus par les nouvelles concernant Binance lui-même.

La bourse a reçu sa licence d’autorisation de services financiers (FSP) de l’Autorité de réglementation des services financiers (FSRA) sur le marché mondial d’Abu Dhabi (ADGM). Cela permettra à Binance d’offrir un service de cryptomonnaie sur le marché, à condition que l’échange réponde aux exigences et aux directives de la FSRA.

S’il encourage les traders, le prix de Binance Coin pourrait grimper pour franchir la plage de résistance immédiate allant de 280 $ à 285 $. Récupérer cette fourchette permettrait à BNB de transformer l’obstacle de 290 $ en un plancher de support et d’étendre la course à 311 $. Ce mouvement constituerait un gain de 15,88% pour les commerçants et est probablement là où la hausse est plafonnée.

Graphique BNBUSD sur 8 heures

Cependant, comme la peur de la contagion continue de planer sur le marché de la cryptomonnaie, le prix de Binance Coin est vulnérable à une baisse. Si la pression baissière devait s’accumuler, BNB pourrait chuter pour marquer le support immédiat à 260 $.

Un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau pourrait déclencher une vente aux mains d’investisseurs paniqués entraînant un krach de 6% à 245 $. Une révision de ce niveau de support critique amènerait le prix de Binance Coin à un plus bas de quatre mois.