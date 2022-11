Sam Bankman-Fried attribue l’effondrement de FTX à une « comptabilité désordonnée » alors que les recours collectifs s’accumulent | Cryptomonnaie

Selon l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda a emprunté plus d’argent à la bourse qu’il n’en avait en garantie.

SBF, avec Tom Brady et Steph Curry, a été nommé dans un recours collectif demandant 11 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Le prix du jeton FTX (FTT) a perdu plus de 94 % de sa valeur depuis l’effondrement de la bourse le 6 novembre.

L’échange FTX et son jeton natif FTT ont déclenché ensemble l’un des plus gros crashs de cette année, dont le marché de la cryptomonnaie est encore sous le choc. À la suite des poursuites judiciaires et du resserrement de l’étau réglementaire, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), s’est présenté pour expliquer ce qui n’allait pas et informer sur les plans futurs.

FTX fait face à un recours collectif

Le PDG de FTX Exchange, SBF, a été nommé dans le cadre d’un recours collectif intenté par un résident de l’Oklahoma, selon un dossier déposé le 15 novembre.

Outre le PDG, des célébrités telles que Tom Brady, Stephen Curry, Shaquille O’Neal, Kevin O’Leary et bien d’autres ont été nommées dans le recours collectif. Le procès les tient responsables des dommages subis par les utilisateurs de FTX, déclarant,

« Toutes les parties qui ont contrôlé, promu, aidé et participé activement à FTX Trading et FTX US (collectivement, les » entités FTX « ), offrent et vendent des titres non enregistrés sous la forme de comptes à rendement (YBA) aux résidents des États-Unis. »

Le procès est intervenu quelques jours après le dépôt de bilan de l’échange de crypto-monnaie, ce qui, selon SBF, était l’un de ses plus grands regrets.

SBF insatisfait de la décision de mise en faillite

Dans une interview avec Vox, l’ancien PDG de FTX a déclaré que l’une des principales raisons de la chute de FTX était la « comptabilité désordonnée » qui a émergé lors de l’effondrement de Terra-LUNA.

Selon SBF, après qu’Alameda ait subi des pertes en mai 2022, FTX a tenté de la sauver en prêtant de l’argent du bilan de la bourse. Cependant, en raison de la comptabilité désordonnée, FTX n’a ​​pas réalisé qu’Alameda avait emprunté beaucoup plus d’argent que la garantie requise.

Il a par ailleurs déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre d’autres collectes de fonds, mais le dépôt de bilan de FTX l’en a empêché. L’exécutif pensait que lever plus d’argent aurait aidé FTX à mettre fin à la crise de liquidité de 8 milliards de dollars et que les retraits auraient repris dans un mois.

Il a ajouté que son seul objectif à partir de maintenant est de sécuriser ce financement pour rendre les titulaires de compte à nouveau entiers.

Conversation Twitter SBF avec Vox

Étonnamment, SBF a également déclaré que toutes ses déclarations sur l’élaboration de réglementations étaient principalement destinées aux relations publiques (RP). Il a ajouté que les régulateurs ne faisaient qu’empirer les choses et qu’ils ne protégeaient pas du tout les consommateurs car ils ne pouvaient pas faire la distinction entre le bien et le mal.

Le prix du jeton FTX (FTT) continue de perdre de la valeur

L’effondrement de l’échange FTX a commencé après que le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a annoncé publiquement qu’il allait se décharger de ses avoirs FTT. Alors que l’échange en question a tenté un accord, il a échoué, déclenchant une frénésie de vente massive.

En conséquence, le prix du jeton FTX (FTT) a chuté de 91 % entre le 6 et le 9 novembre, entraînant avec lui le reste du marché. Bien que le prix du Bitcoin et le prix de l’Ethereum aient tenté de résister aux retombées initiales, les marchés ont cédé, catalysant une réaction en chaîne qui a fait chuter la capitalisation boursière totale de 22 % depuis le 6 novembre.

Graphique sur 1 jour de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Alors que les investisseurs de détail acceptent leurs pertes, les institutions aussi. L’une de ces entités est Temasek, une société holding appartenant au gouvernement de Singapour. Une annonce du 16 novembre a révélé que Temasek allait annuler son investissement de 275 millions de dollars dans FTX.

Indépendamment des pertes de Temasek, le prix du Bitcoin continue de se consolider autour de 15 500 $, permettant aux altcoins de récupérer. En conséquence, la capitalisation boursière totale a rebondi à 787 milliards de dollars, mais les investisseurs doivent être prudents car il y a encore des développements ou des réactions réglementaires majeurs qui pourraient déclencher une autre vente.