Le prix du XRP peut-il déclencher une hausse de 35 % alors que Coinbase rejoint le combat de Ripple contre la SEC ? | Cryptomonnaie

Le prix XRP tente de dépasser la fourchette en cours, passant de 0,316 $ à 0,403 $.

Une cassure de cette consolidation pourrait voir le jeton de remise grimper de 35 % et retester l’obstacle de 0,509 $.

L’invalidation de ces perspectives haussières se produira si les détenteurs de Ripple ne parviennent pas à défendre la barrière de 0,316 $.

L’action des prix XRP la semaine dernière a été décevante car elle a glissé en dessous d’un niveau de support significatif, la transformant en blocus. Comme on le voit entre juin et septembre, l’altcoin a fait face à une immense pression de vente de la part dudit obstacle qui a entravé les tentatives d’évasion haussière à plusieurs reprises.

Les intérêts dans le procès SEC contre Ripple semblent être renouvelés alors que Coinbase, une affiche pour les échanges cryptomonnaies aux États-Unis, rejoint la bataille pour soutenir le défendeur. Comme indiqué dans un article précédent, la juge de district présidente des États-Unis, Analisa Torres, a accordé des requêtes aux 12 partisans des accusés pour qu’ils déposent leurs mémoires Amicus.

L’un de ces douze partisans comprend le célèbre échange de crypto, Coinbase. En raison de ces développements dans le procès qui fait pencher la balance en faveur de Ripple, les investisseurs doivent surveiller de près le prix du XRP.

Le prix du XRP se rapproche d’une cassure

Le prix du XRP a glissé en dessous du niveau de support de 0,381 $ le 8 novembre et a créé une fourchette plus petite, allant de 0,316 $ à 0,403 $. L’altcoin oscille dans la moitié supérieure de la région, suggérant un enthousiasme haussier sous-jacent.

En raison de la proximité des obstacles de 0,381 $ et 0,403 $, il faudra beaucoup plus que l’espoir de quelques acheteurs. Cependant, une flambée soudaine du prix du Bitcoin au cours du week-end pourrait voir le prix du XRP emboîter le pas et pousser plus haut. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise marque l’obstacle immédiat à 0,448 $.

La suppression de ce blocus permettra au prix du XRP de rester sur la bonne voie et de revoir l’obstacle de 0,509 $, au-dessus duquel repose les arrêts d’achat. Un balayage de cette liquidité signalera probablement la fin de la tendance haussière, portant le gain total à 35 %.

XRPUSDT graphique sur 12 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, une ventilation du point médian de la fourchette à 0,359 $ ébranlera la confiance des investisseurs. Ce mouvement pourrait envoyer l’altcoin vers le bas de la fourchette de 0,316 $.

Si les acheteurs interviennent et tentent une reprise, les choses resteront inchangées pour les investisseurs. Cependant, une clôture en chandelier de douze heures en dessous de 0,316 $ invalidera la thèse haussière. Un tel développement pourrait faire chuter le prix XRP pour tester à nouveau le plancher de support de 0,288 $.