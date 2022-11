Sam Bankman-Fried dit qu’il regrette d’avoir déposé son bilan: Rapport | Cryptomonnaie

L’ancien PDG a eu une interview de grande envergure dans laquelle il a fait un certain nombre de remarques surprenantes.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a exprimé ses profonds regrets d’avoir déposé le bilan du chapitre 11 la semaine dernière, le qualifiant de « plus gros connerie ».

Dans une large interview avec VOX qui a été publiée le 16 novembre, Bankman-Fried aurait répondu à des questions sur un certain nombre de sujets tels que le dépôt de bilan du chapitre 11 du 11 novembre, ses réflexions sur les régulateurs, l’éthique, comment FTX et Alameda » joué avec l’argent des clients », et le piratage FTX.

Selon des captures d’écran de la conversation sur Twitter entre le journaliste de VOX Kelsey Piper et Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX a déclaré que bien qu’il ait commis plusieurs erreurs, la plus importante était d’écouter ce que les gens lui disaient de faire et de déposer le bilan du chapitre 11.

« J’ai merdé plusieurs fois », a écrit Bankman-Fried. « Tu sais ce qui a peut-être été ma plus grosse merde? »

La seule chose que *tout le monde* m’a dit de faire […] chapitre 11.

Bankman-Fried a déclaré que s’il n’avait pas déposé de bilan en vertu du chapitre 11, « tout serait réglé à environ 70 % en ce moment », avec « les retraits s’ouvriraient dans un mois avec des clients entièrement entiers », ajoutant :

Mais à la place j’ai déposé, et les gens qui s’en occupent essaient de tout réduire en cendres par honte

Après avoir reconnu une « pénurie de liquidités » le 8 novembre, Bankman-Fried aurait sollicité 8 milliards de dollars auprès d’investisseurs en financement d’urgence pour couvrir un manque à gagner, offrant même sa richesse personnelle pour « rendre les clients et les investisseurs entiers ».

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui, Bankman-Fried a suggéré qu’il avait encore deux semaines pour obtenir les 8 milliards de dollars, ce qui est « essentiellement tout ce qui compte pour le reste de ma vie ».

Cependant, dans une déclaration du 16 novembre, le PDG et directeur de la restructuration de FTX, John Ray, a rappelé au public que Bankman-Fried « n’a aucun rôle permanent chez [FTX]FTX US ou Alameda Research Ltd. et ne parle pas en leur nom.

Passant à d’autres sujets abordés lors de l’interview, Bankman-Fried a déclaré que sa pression pour la réglementation n’était « que des relations publiques », avant d’ajouter :

Fuck les régulateurs, ils empirent tout, ils ne protègent pas du tout les clients

Quelques heures plus tard, Bankman-Fried semblait avoir refoulé ces sentiments, notant dans un tweet du 16 novembre que :

C’est vraiment difficile d’être un régulateur. Ils ont un travail impossible : réglementer des industries entières qui croissent plus vite que leur mandat ne le leur permet.

26) Eh bien, cela donne de la couleur, je suppose. C’est nul. Je suis vraiment désolé que les choses se soient terminées comme elles l’ont fait. Et comme je l’ai dit, je vais faire tout ce que je peux pour que ce soit plus juste. — SBF (@SBF_FTX) 16 novembre 2022

Bankman-Fried a également confirmé que l’argent retiré de FTX était bien un piratage, suggérant qu’il s’agissait soit d’un « ancien employé, soit d’un logiciel malveillant sur l’ordinateur d’un ancien employé ».

L’ancien PDG a une fois de plus défendu son affirmation dans un tweet supprimé selon laquelle FTX n’a ​​jamais investi les actifs des clients, suggérant que c’était « factuellement exact » car Alameda était la société qui investissait les fonds.

Cointelegraph a contacté Sam Bankman-Fried pour des commentaires supplémentaires, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.