L’échange de crypto Gemini subit une ruée vers les sorties de 485 millions de dollars au milieu des craintes de contagion | Cryptomonnaie

Gemini a suspendu son programme de rendement, ébranlant la confiance des utilisateurs dans l’échange.

Gemini, un échange de crypto et dépositaire fondé par les frères Winklevoss, a subi une vague de retraits alors que les entreprises de crypto se débattent avec les répercussions de la faillite de FTX-Alameda et de la contagion qui a suivi au sein de l’industrie des actifs numériques.

Les données de la plate-forme de renseignement blockchain Nansen montrent que Gemini a enregistré 485 millions de dollars de sorties nettes au cours des dernières 24 heures, le plus important parmi les échanges cryptomonnaies. Les sorties ont totalisé 563 millions de dollars et ont été compensées par seulement 78 millions de dollars d’entrées. Au cours des sept derniers jours, Gemini a enregistré un total de sorties nettes de 682 millions de dollars – la différence entre 866 milliards de dollars d’entrées et 1,55 milliard de dollars d’entrées fournies par Nansen – suggérant que la plupart des retraits ont eu lieu mercredi.

Gemini a subi les sorties nettes les plus importantes parmi les échanges cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures. (Nansen)

Les soldes d’actifs numériques sur les portefeuilles cryptomonnaies identifiés comme Gemini sont tombés à 1,7 milliard de dollars contre environ 2,2 milliards de dollars il y a un jour, selon la plate-forme de données blockchain Arkham Intelligence. Arkham et Nansen ne couvrent pas les données de la blockchain Bitcoin et peuvent ne pas inclure tous les portefeuilles de Gemini.

Le solde crypto détenu dans les portefeuilles connus de Gemini est tombé à 1,7 milliard de dollars contre 2,2 milliards de dollars en une journée. (Renseignements d’Arkham)

La ruée vers les retraits est survenue lorsque Gemini a interrompu les retraits plus tôt mercredi de son programme Earn générateur de rendement. L’unité de prêt de la banque d’investissement crypto Genesis Global Trading, qui a propulsé le programme pour Gemini, a annoncé qu’elle suspendait les remboursements des clients en invoquant une « dislocation extrême du marché » et une « perte de confiance de l’industrie causée par l’implosion de FTX ».

L’échange a également subi une panne aujourd’hui, qui a été rapidement résolue mais a exacerbé les craintes quant à sa stabilité.

Gemini n’avait pas renvoyé la demande de commentaire de CoinDesk au moment de la publication. Plus tôt dans la journée, la société a déclaré dans un tweet que tous les actifs déposés par les clients peuvent être retirés à tout moment.

L’échange Gemini est entièrement de retour en ligne ; tous les fonds des clients détenus sur l’échange Gemini sont détenus 1: 1 et disponibles pour retrait à tout moment. – Gémeaux (@Gemini) 16 novembre 2022

La peur de la contagion plane

La pression s’est intensifiée sur les échanges de crypto et les sociétés de prêt face à l’implosion du principal échange FTX et de son frère d’entreprise, la société commerciale Alameda Research.

Des investisseurs prudents se sont empressés de déplacer les actifs numériques des bourses centralisées au milieu de « préoccupations croissantes concernant la solvabilité d’autres bourses centralisées », a écrit la société de recherche en cryptomonnaie Delphi Digital dans un rapport cette semaine.

Binance, Coinbase, KuCoin ont tous récemment connu d’importants retraits de dépôts, selon les données de Nansen. Certaines plates-formes plus petites, telles que AAX, Liquid et le prêteur Salt, ont interrompu les retraits au cours des derniers jours.

Plusieurs échanges ont tenté d’atténuer la peur généralisée en partageant ou en promettant de publier leurs avoirs cryptomonnaies. Des personnalités de premier plan de l’industrie préconisent de présenter des preuves de réserves et d’effectuer régulièrement des audits indépendants des avoirs cryptomonnaies.