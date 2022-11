Pourquoi les traders devraient garder un œil sur le prix dYdX pour le reste du mois de novembre | Cryptomonnaie

Le prix du dYdX a augmenté de 130 % en moins d’une semaine.

L’indicateur de profil de volume montre le plus grand afflux de volume haussier cette année.

L’invalidation du scénario de tendance haussière nécessite une brèche en dessous du support de 1,45 $ pour confirmation.

Le prix dYdX devrait figurer sur la liste de surveillance de chaque trader. Après avoir surpassé presque tous les cryptos ce mois-ci, les techniques suggèrent que davantage de gains pourraient se produire. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de DYDX.

Le prix dYdX est à surveiller

Le prix dYdX a dépeint une force appréciable sur le marché de la cryptomonnaie. Alors que la plupart des altcoins ont succombé à la disparition des Bitcoins, DYDX s’est écarté du pacte. Au cours de la troisième semaine de négociation de novembre, les haussiers ont produit un rallye à couper le souffle de 130 %. Alors que le prix se refroidit, il y a des signes subtils brodés dans les techniques suggérant que le rallye de la tendance haussière est loin d’être terminé.

Le prix dYdX se vend actuellement aux enchères à 2,20 $ alors qu’une consolidation de prise de bénéfices se produit près du sommet du rallye nouvellement établi. Au cours de l’ascension, l’indicateur de profil de volume a affiché la plus forte hausse des transactions cette année tout en produisant un schéma de rampe classique. La moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA) et la variante simple de 21 jours ont été violées en double pendant le mouvement de tendance haussière.

DYDXUSDT Graphique sur 8 heures

D’un point de vue technique, le rallye des prix DYDX semble suffisamment authentique pour viser des objectifs plus élevés. Si les conditions du marché persistent, la zone de liquidité de 3,55 $ et 4,00 $ a de bonnes chances d’être dépassée. Pourtant, après un rallye aussi impressionnant, les traders doivent s’attendre à un recul plus profond, car l’EMA de 8 jours récemment violée n’a pas encore été retestée. Une chute vers 1,90 $ pourrait fournir une excellente entrée pour le prochain swingtrade visant 3,55 $.

Pourtant, chaque rallye de tendance haussière peut s’arrêter, peu importe à quel point les techniques semblent prometteuses. L’invalidation de la thèse haussière pourrait se produire si la zone de support de 1,45 $ est franchie. Si les baissiers marquent le niveau d’invalidation, un événement de balayage des plus bas pourrait se produire, ciblant le récent double creux près de 1,12 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 50 % par rapport au prix actuel de DYDX.

