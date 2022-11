Voici pourquoi les prix des crypto-monnaies pourraient chuter davantage dans le bain de sang induit par le crash FTX | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin reste sous pression et les experts pensent que les institutions ne réintégreront pas les marchés de la cryptomonnaie à court terme.

La récente tournure des événements qui a suivi le crash de FTX et le dépôt de bilan a soulevé des inquiétudes quant à la faible volatilité des crypto-monnaies.

Les experts affirment que les investisseurs institutionnels sont assis sur la touche et moins susceptibles de verser des capitaux dans les crypto-monnaies pendant le marché baissier.

Le prix du bitcoin est susceptible de chuter à mesure que les investisseurs institutionnels retirent des capitaux de la crypto. Les experts estiment qu’il est probable que les institutions et les investisseurs à gros portefeuilles soient moins susceptibles d’entrer sur les marchés de la cryptomonnaie à la lumière du crash FTX et de la volatilité réduite des crypto-monnaies.

Les investisseurs à gros portefeuille se méfient des risques de contagion après le crash induit par le FTX

Alors que la récente flambée de la volatilité des prix du Bitcoin s’atténue, les experts estiment que les institutions sont moins susceptibles de réintégrer les marchés de la cryptomonnaie avec une force encore significative. Les investisseurs institutionnels se sont méfiés de la récente volatilité du marché de la cryptomonnaie.

Le crash de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried et le dépôt de bilan qui a suivi ont déclenché un bain de sang dans les crypto-monnaies. Le prix du bitcoin a baissé de 13 % en dix jours. Le prix du BTC a atteint un creux de 15 900 $ avant de revenir au niveau de 16 500 $.

L’ampleur des mouvements de prix du Bitcoin et de l’Ethereum est en baisse depuis janvier 2022. Étant donné qu’un manque de mouvement des prix donne aux investisseurs moins d’opportunités de générer des gains, la baisse de la volatilité pousse les commerçants à gros volume hors du marché de la cryptomonnaie.

Avant le crash de FTX, le prix du Bitcoin variait entre 19 000 $ et 20 000 $. Après la faillite de FTX, BTC échange des mains autour du niveau de 16 500 $. Ben McMillan, CIO du fournisseur d’indices cryptomonnaies IDX Digital Assets, aurait déclaré :

À l’heure actuelle, la plupart des investisseurs institutionnels à qui nous parlons se contentent de s’asseoir sur la touche et d’attendre… ils n’ont pas juré de l’espace, mais ils ne font rien en crypto en ce moment, surtout dans ce contexte macro.

McMillan pense que les investisseurs en crypto sont actuellement inquiets des développements futurs qui pourraient faire grimper encore les marchés de la crypto. Les commerçants attendent que le prix du Bitcoin trouve son plancher. Les experts estiment que le prix est plus proche du bas du cycle pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

RektCapital, analyste et commerçant de crypto, a noté que 365 jours se sont écoulés depuis le pic du marché haussier du Bitcoin à 65 000 $. L’analyste estime que le marché baissier est sur le point de se terminer et historiquement, les marchés baissiers BTC ont tendance à trouver leur prix plancher absolu environ un an après avoir atteint un sommet historique.