Ces mesures en chaîne suggèrent que les baleines prévoient de vider le prix Enjin Coin | Cryptomonnaie

Le prix d’Enjin Coin a perdu 40% de sa valeur marchande depuis la semaine dernière.

ENJ a connu le plus grand afflux de transactions quotidiennes cette année.

L’invalidation du scénario de tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,36 $.

Le prix d’Enjin Coin pourrait atteindre de nouveaux plus bas. Les mesures en chaîne suggèrent que les baleines pourraient se décharger, tandis que les données techniques montrent peu d’espoir de représailles haussières. Des niveaux clés ont été identifiés pour déterminer le prochain mouvement d’Enjin Coin.

Le prix de la pièce Enjin est en difficulté

Le prix d’Enjin Coin (ENJ) a été sous-marin pendant la majeure partie de l’automne. Le 9 novembre, les baissiers ont ajouté plus de pression sur le jeton de jeu basé sur Ethereum alors qu’une baisse de 40 % s’ensuivait en chute libre. Le rallye à la baisse a produit une tendance à angle prononcé, qui n’a donné au taureau piégé aucune chance de récupérer ses pertes. Désormais, les mesures en chaîne suggèrent que les traders sur le marché pourraient endurer plus de douleur dans les jours à venir.

Le prix Enjin Coin est actuellement vendu aux enchères à 0,31 $. Les indicateurs d’afflux d’échanges et d’adresses actives quotidiennes de Santiment aggravent l’idée que la tendance à la baisse est loin d’être terminée. Le 12 novembre, l’indicateur Exchange Inflow a connu le plus grand afflux depuis juillet, entraînant une forte vente. Les adresses actives quotidiennes ont affiché le plus grand afflux de transactions depuis les pics de 2021 lorsque ENJ s’est échangé à des sommets historiques pendant une journée dans la zone de 4 $. Le prix ENJ a ensuite chuté de 90 % à la manière d’Eiffel et n’a jamais retesté la barrière de 4 $.

Indicateurs d’afflux d’échange et d’adresses actives quotidiennes de Santiment

Un outil de projection de Fibonacci entourant le rallye et le retracement de la tendance baissière précédente montre le prix en baisse actuel au niveau de 61,8% FIb. Sur la base des preuves confondantes ci-dessus, il est probable que ENJ tombera au niveau de 100% à 0,25 $ dans les prochains jours.

L’invalidation de la thèse baissière sera une brèche au-dessus de la récente bougie de poussée qui a percé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours à 0,36 $. Une violation du niveau d’invalidation pourrait induire une nouvelle tendance à la hausse ciblant les niveaux de support récemment cassés à 0,43 $, entraînant une avance de 40 %.

ENJUSDT graphique sur 3 jours

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Enjin Coin, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. -Équipe Netcost-Security