Tom Brady, Stephen Curry et Golden State Warriors critiqués par un procès pour les mentions FTX | Cryptomonnaie

Tom Brady, Stephen Curry et Golden State Warriors, parmi d’autres célébrités de haut niveau, ont été poursuivis en justice pour avoir approuvé l’échange FTX.

Lors du dernier examen minutieux contre l’échange FTX, un groupe d’investisseurs a intenté une action en justice contre le groupe de célébrités aux côtés de la plateforme.

La poursuite afirme que les défendeurs ont participé activement à l’offre et à la vente de titres non enregistrés.

La faillite de FTX a suscité des inquiétudes parmi les commerçants de la communauté crypto. Un groupe d’investisseurs a intenté une action en justice contre les célébrités Tom Brady, Stephen Curry et Golden State Warriors, une équipe de basket-ball professionnelle américaine, pour avoir approuvé l’échange FTX.

Des célébrités et une équipe de football professionnelle examinées après l’effondrement de FTX

La chute de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried (SBF) a entraîné un examen minutieux de la part des régulateurs du monde entier. L’effondrement de l’échange FTX et le dépôt de bilan du chapitre 11 pourraient servir de point de basculement pour accélérer la réglementation des crypto-monnaies.

Le dépôt de bilan de SBF en vertu du chapitre 11 a anéanti des millions de fonds d’utilisateurs. FTX était la deuxième plus grande bourse en volume d’échanges avant sa crise de liquidité. Un groupe d’investisseurs a intenté une action en justice contre des célébrités et des influenceurs qui ont approuvé l’échange FTX.

Le recours collectif vise Samuel Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX, ainsi que des célébrités qui ont promu l’échange. Le procès afirme que Bankman-Fried et les célébrités faisaient potentiellement partie d’un stratagème visant à frauder les investisseurs. Il affirme également que le programme a été conçu pour « profiter d’investisseurs non avertis de tout le pays ».

Le cabinet d’avocats de premier plan Boies Schiller Flexner LLP et le cabinet d’avocats Moskowitz ont intenté une action en justice devant le tribunal du district sud de la Floride. La prémisse est que les défendeurs ont participé à l’offre et à la vente de titres non enregistrés sous la forme de comptes productifs de rendement.

Certaines des célébrités citées dans le procès sont Tom Brady, Stephen Curry, l’ancienne star de la NBA Shaquille O’Neal, Gisele Bündchen, Kevin O’Leary et même l’équipe américaine de basket-ball, les Golden State Warriors.

Le procès se lit comme suit :

Les activités de FTX reposaient sur de fausses représentations et une conduite trompeuse. Bien que de nombreux e-mails et SMS incriminants de FTX aient déjà été détruits, nous les avons localisés et ils témoignent de la manière dont le stratagème frauduleux de FTX a été conçu pour profiter des investisseurs non avertis de tout le pays.

L’implosion de l’échange FTX et de la société commerciale Alameda Research de SBF a eu un effet d’entraînement sur les échanges et les plates-formes de crypto-monnaie dans l’écosystème. Le prêteur de crypto BlockFi envisage de déposer le bilan et le courtage de crypto Genesis a suspendu les retraits après l’effondrement de FTX.