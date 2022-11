La contagion FTX se propage à Gemini, la bourse retarde les retraits sur le programme de prêt | Cryptomonnaie

Gemini Trust Co, la plate-forme de crypto-monnaie gérée par Tyler et Cameron Winklevoss, a retardé les rachats par les clients de son programme Earn.

Le partenaire de Gemini, Genesis Global, a suspendu les retraits sur sa plate-forme d’emprunt en raison d’une crise de liquidité, ce qui a conduit Gemini à suspendre les retraits du programme Earn.

Plusieurs utilisateurs de Gemini ont signalé des difficultés de connexion, les experts soupçonnent que l’infrastructure de l’échange est débordée.

Les utilisateurs de Crypto Twitter ont signalé que les connexions sont désactivées sur l’échange Gemini. La plateforme d’échange a retardé les rachats pour les clients depuis que son partenaire Genesis Global a subi une crise de liquidité. La contagion de l’échange FTX s’est propagée sur le marché de la cryptomonnaie à travers des plateformes comme Genesis Global.

La bourse Gemini retarde les retraits de son programme de prêt

L’échange crypto réglementé Gemini a retardé les retraits de son programme de prêt. Une fois que les utilisateurs ont ouvert un compte Gemini, ils peuvent acheter n’importe quel montant de crypto-monnaie et le transférer immédiatement à Gemini Earn, qui paie des intérêts sur leurs avoirs via le programme de Gemini.

Gemini a annoncé que son partenaire Genesis Global faisait face à une crise de liquidité. L’unité des produits dérivés de Genesis Global Capital avait 175 millions de dollars de fonds bloqués sur l’échange FTX en faillite. Cela a poussé Gemini Exchange à suspendre les retraits du programme Earn.

La société de courtage en cryptomonnaie Genesis suspend les rachats et les nouveaux prêts dans son activité de prêt après avoir fait face à des « demandes de retrait anormales » à la suite de l’effondrement de FTX.

Les utilisateurs de Twitter ont noté des messages concernant la tentative de connexion à l’échange Gemini. Il est probable que l’infrastructure de la bourse soit débordée. Les connexions sont actuellement désactivées et les utilisateurs signalent les messages suivants :

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à l’échange Gemini

La crise FTX se propage dans l’écosystème crypto

Plus tôt cette semaine, BlockFi, un prêteur de crypto avec une exposition importante à l’échange FTX, a suspendu les retraits et s’est préparé à la faillite. Avec Genesis arrêtant les retraits de crypto, la crise de liquidité de FTX influence négativement un grand nombre de plates-formes du secteur.

Gemini a annoncé qu’il travaillait avec Genesis pour aider les clients à retirer leurs fonds du programme Earn « le plus rapidement possible ». Jusque-là, la connexion à l’échange Gemini est désactivée et les utilisateurs reçoivent des fenêtres contextuelles « d’interruption de service » lorsqu’ils tentent de se connecter. .