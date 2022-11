Prédiction du prix de la cryptomonnaie AMP – D2T pompera 20 fois plus vite en 2023 | Cryptomonnaie

2022 a vu l’introduction de plusieurs crypto-monnaies sur le marché de la cryptomonnaie. Malgré le marché baissier prolongé, de nouvelles crypto-monnaies comme Dash 2 Trade, Calvaria, IMPT et Tamadoge augmentent. C’est une bonne chose pour les investisseurs qui sont toujours à la recherche de nouveaux actifs cryptomonnaies à potentiel.

Avec l’orientation du marché de la crypto en 2022, il apparaît que 2023 sera une année charnière pour les crypto-monnaies. D’autre part, compte tenu de l’augmentation constante des détenteurs à long terme et des entrées de capitaux, les niveaux d’adoption connaîtront éventuellement le boom tant attendu.

Depuis que la valeur de Bitcoin a augmenté conformément aux prédictions données dans son livre blanc, de nombreux investisseurs ont développé une routine de prédictions de prix pour les aider à déterminer l’avenir des crypto-monnaies.

Cet article examinera la prédiction des prix AMP, ses progrès et comment les nouvelles crypto-monnaies comme D2T, IMPT et TAMA peuvent le surpasser. Continuez à lire pendant que nous approfondissons!

Prédiction de prix AMP

AMP est un jeton ERC-20 qui alimente la plate-forme flexible du réseau Flexa et permet de garantir les transactions de pièces. Il offre une assurance vérifiable instantanément pour des applications pratiques pour des actifs tels que LRC, BHC, XEC, USD, DOGE et GUSD, entre autres. La valeur de toute forme, y compris les paiements numériques, l’échange de devises fiduciaires, la distribution de prêts, la vente de biens immobiliers, etc., peut être garantie par les utilisateurs en jalonnant des jetons AMP. Le transfert peut être garanti une fois la devise jalonnée. L’utilisation du pool de collatéral lui permet de décentraliser le risque de transfert, ce qui est très utile pour les réseaux résistants à la fraude. Le jeton AMP a connu un niveau record en 2021. Cependant, sa valeur a été assez instable au cours des derniers mois.

Qu’est-ce que le D2T ?

Dash 2 Trade est l’une des plus grandes introductions au marché de la cryptomonnaie. La plate-forme a été conçue pour être utile à tous les commerçants, quel que soit leur créneau. La pièce ERC-20 native D2T est au centre de l’écosystème Dash 2 Trade. D2T a une utilité intégrée, ce qui en fait un composant essentiel de Dash 2 Trade, comme de nombreux excellents jetons ERC-20. D2T est le jeton non imposable qui prend en charge une plate-forme d’analyse de données informée. Son objectif est de fournir aux investisseurs en cryptomonnaie des informations essentielles sur le marché et de les aider à concevoir des stratégies plus efficaces. Avec D2T, les traders peuvent examiner et identifier les éléments fondamentaux affectant le prix des crypto-monnaies et prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Grâce à ses capacités d’analyse cryptomonnaie de pointe, la crypto-monnaie Dash 2 Trade devrait être l’une des plus populaires en 2022 et au-delà. D2T possède de nombreuses fonctionnalités qui l’aideraient à devenir l’un des jetons les plus intrigants. Le projet offre une utilité très distincte des autres plates-formes de crypto-monnaie.

Achetez D2T maintenant !

Pourquoi devriez-vous envisager D2T pour un profit 20x en 2023 ?

Dash 2 Trade a été introduit il y a seulement quelques jours. Sa prévente est devenue virale et des étapes importantes ont été franchies. Le projet a dépassé les 500 000 $ et le jeton devrait en faire plus. Jusqu’à présent, Dash 2 Trade semble être sur le point de vendre sa prévente et éventuellement de bénéficier de quelques annonces réussies.

Si vous avez des doutes sur la qualité de Dash 2 Trade, voici quelques offres incroyables que le projet a à offrir :

Signaux de trading cohérents d’une équipe possédant une vaste expérience

Indicateurs de sentiment social pour repérer les crypto-monnaies chaudes

Méthode de scoring prévente personnalisée

Notifications d’inscription immédiates pour les nouvelles inscriptions CEX/DEX

Une analyse de l’on-chain qui met en lumière les « transferts de baleines »

Concours de trading d’utilisateurs

Capacité de backtesting entièrement fonctionnelle dans un constructeur de stratégie.

La combinaison de ces ressources crée une plate-forme pour guider avec succès les commerçants à travers le marché en pleine expansion de la crypto-monnaie. Avec l’aide des services de Dash 2 Trade, les traders peuvent créer des listes de surveillance et trouver des devises à fort potentiel, ce qui leur permet de faire de meilleurs choix d’investissement. Ne laissez pas passer la prévente pour ce jeton ! Ajoutez immédiatement D2T à votre portefeuille.

Achetez D2T maintenant !

Comment acheter du D2T

Dash 2 Trade est actuellement disponible à l’achat pendant la prévente en cours. Intéressé par l’achat de jetons D2T ? Vous pouvez suivre ces cinq étapes simples pour acheter des jetons D2T.

1. Créer un portefeuille crypto

2. Achetez des jetons ETH/USDT

3. Connectez votre portefeuille au tableau de bord de prévente D2T

4. Acheter des pièces D2T

5. Réclamez vos jetons après la prévente

Achetez D2T maintenant !

La prévente D2T se déroule bien ; cependant, d’autres projets flambent dans le monde de la cryptomonnaie.

Ces crypto-monnaies dynamiseront le portefeuille d’un investisseur et contribueront à générer un gain supérieur à 10 fois. Voici une liste d’entre eux.

1. IMPT.io (IMPT)

2. Calvaire (RIA)

3. Tamadoge

IMPT

IMPT est une plateforme basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de financer des projets mondiaux de durabilité environnementale et d’acheter des crédits carbone. Ses créateurs ont déjà enrôlé plus de 25 000 affiliés pour rejoindre le réseau, qui est à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique.

La pièce native du réseau, IMPT, a gagné le surnom de « crypto-monnaie la plus verte du marché ». La prévente du jeton a généré jusqu’à 6 millions de dollars de revenus.Il s’agit de l’une des meilleures pièces de crypto-monnaie à acheter pour un avantage considérable, IMPT étant sur la bonne voie pour atteindre son objectif de prévente de 10,8 millions de dollars.

Acheter maintenant

Calvaire

Calvaria, un nouveau jeu de cartes de combat Play-to-Earn (P2E) alimenté par la blockchain, est maintenant disponible. La plate-forme est conçue pour être un jeu de cartes dans lequel les joueurs du monde entier s’affrontent en utilisant des cartes.

Les cartes utilisées dans les jeux représentent divers personnages aux capacités uniques. Selon le livre blanc de Calvaria, l’objectif est de rivaliser et de gagner contre d’autres adversaires, ce qui donnera automatiquement droit à diverses récompenses.

Calvaria a lancé sa prévente le 10 octobre avec un prix de 0,01 USDT pour sa pièce native RIA. A ce jour, 7 558 482 RIA ont été vendues sur 30 millions.

Acheter RIA maintenant

TAMADOGE

Ce n’est pas une nouvelle que les pièces meme ont atteint une grande popularité dans le monde des crypto-monnaies. Contrairement à d’autres pièces de mème, Tamodoge bourdonne depuis son lancement.

Le succès de Tamadoge peut être attribué à son concept innovant, qui associe des monnaies memes à un jeu métaverse Play-to-Earn (P2E). Les joueurs pourront créer des animaux de compagnie virtuels qui sont également des NFT dans le cadre du jeu et utiliser TAMA comme crypto-monnaie native.

Dans Tamaverse, tout cela a lieu. Vous pouvez faire équipe avec d’autres et participer à des tâches dans Tamaverse. Il est également respectueux de l’environnement, car ces animaux de compagnie sont basés sur les NFT, ce qui les rend plus populaires auprès des fans de NFT.

Achetez TAMA maintenant

Conclusion

Pour vous aider à choisir vos options d’investissement en crypto, nous vous avons donné un aperçu de quelques crypto-monnaies et de leurs performances probables à l’avenir. Dash 2 Trade, qui a généré 400 000 $ en moins de 24 heures et possède des capacités de pointe, va provoquer un émoi majeur sur le marché de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies respectueuses de l’environnement comme IMPT et Tamadoge gagnent également en popularité en raison de leurs fonctionnalités de pointe et de leur désir d’améliorer l’environnement. Ces jetons feront sans aucun doute partie des principales crypto-monnaies.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO