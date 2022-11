Les entités Solana ont vendu 50 millions de jetons à FTX – Combien de temps le prix SOL va-t-il souffrir ? | Cryptomonnaie

Solana (SOL 14 $) a perdu 60% de sa valeur marchande en une semaine en raison de son exposition à l’échange de crypto FTX, aujourd’hui disparu, qui pourrait continuer à hanter le « tueur d’Ethereum » dans le futur.

L’exposition FTX/Alameda nuit au prix de Solana

FTX et sa société sœur Alameda Research sont susceptibles de contrôler plus de 50 millions de SOL, selon la déclaration de Solana publiée le 10 novembre.

Les entités FTX ont reçu 4 millions de SOL de la Fondation Solana le 31 août 2020. Elles ont également commencé à recevoir une partie de 12 millions de SOL à partir du 11 septembre 2020 et près de 34,52 millions de SOL à partir du 7 janvier 2021, via un » mécanisme de déverrouillage mensuel linéaire ».

Résumé des ventes de SOL à FTX/Alameda Research. Source : Laboratoires Solana

Par ailleurs, les entités FTX ont commencé à recevoir des portions d’une réserve de 7,5 millions de SOL de Solana Labs le 17 février 2021. Notamment, une transaction d’une valeur de 62 000 SOL entre les mêmes entités n’est pas réglée.

La plupart des jetons SOL promis à FTX/Alameda sont acquis, ce qui indique que la société ne les a pas encore en garde mais est susceptible de les recevoir via le mécanisme de déverrouillage mensuel linéaire. Le dernier de ces déverrouillages aura lieu d’ici janvier 2028.

Cela laisse le marché avec des interprétations sur ce qui pourrait arriver aux jetons SOL une fois qu’ils sont déverrouillés, étant donné le dépôt de bilan de FTX qui est susceptible de geler tous les fonds restants.

Par ailleurs, la société aurait un passif de 9 milliards de dollars contre un bilan de 1 milliard de dollars, ce qui pourrait inciter ses fiduciaires à liquider ses avoirs SOL pour rembourser les débiteurs.

Pour éviter un tel scénario, Solana pourrait apporter des modifications techniques à son économie symbolique, réduisant ainsi l’impact de FTX. Une récente proposition de gouvernance soumise le 13 novembre présentait quelques options qui pourraient être sur la table, notamment :

L’allocation erronée est brûlée. Augmenter le blocage à 10 ans sur l’allocation errante. Airdrop de tous les détenteurs de jetons SOL, à l’exception de la partie détenant l’allocation erronée. Une combinaison de ce qui précède.

Rebond de l’allégement des prix SOL ?

D’un point de vue technique, Solana montre des signes de divergence haussière entre son prix et son indice de force relative (RSI).

Une divergence haussière se matérialise lorsque le prix d’un actif forme des plus bas plus bas mais que son indicateur de momentum forme un plus bas plus élevé. Les analystes traditionnels y voient un signal d’achat, ce qui peut entraîner une reprise du prix SOL à court terme sur son graphique quotidien.

Graphique des prix quotidiens SOL / USD présentant une divergence haussière. Source : TradingView

Le SOL/USD pourrait remonter vers 18 $, son niveau de résistance de range, en cas de reprise à court terme. Autrement dit, un rebond de 20 %.

Mais sur les graphiques à plus long terme, SOL pourrait voir une nouvelle baisse vers 2,50 $, soit une baisse de plus de 80 %, en 2023, sur la base d’une configuration géante de la tête et des épaules illustrée ci-dessous.

Tableau des prix hebdomadaires SOL / USD avec configuration de la ventilation tête-épaule. Source : TradingView

Fait intéressant, l’objectif de baisse du jeton se situe dans sa plage la plus volumineuse, selon son indicateur Volume Profile Visible Range, ou VPVR.