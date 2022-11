Bitcoin se consolide mais est prêt à descendre davantage | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin se négocie à environ 16,8 000 $ sans changement significatif du jour au lendemain et dans la zone de consolidation des cinq derniers jours. La vente de panique semble être terminée, les principales pièces stables retrouvant leurs chevilles. La capitalisation boursière s’élève à 847 milliards de dollars (+0,2% du jour au lendemain).

Bitcoin se consolide près du retracement de 23,6 % de l’effondrement du 5 au 10 novembre. Ne pas monter plus haut indique une forte pression de vente, suggérant une plus grande chance de perdre 1k en valeur que d’augmenter du même montant.

Ce modèle suggère que s’il échoue en dessous de 15,6 000 $ (le plus bas de la baisse), la prochaine cible des baissiers sera la zone des 12 000. C’est également là que se situent les hauts cycliques de 2019 et la zone pivot d’août 2020.

Contexte de l’actualité

La baisse des soldes HODLer n’indique pas une perte de confiance généralisée dans les perspectives du bitcoin, note Glassnode. Cependant, les mineurs ont vendu près de 10% de leurs avoirs en bitcoins au milieu de l’effondrement de FTX.

Les estimations initiales de Crypto Fund Research suggèrent que les pertes des fonds de crypto-monnaie dues à la faillite de FTX pourraient atteindre 5 milliards de dollars, mais les estimations finales pourraient être beaucoup plus élevées.

La faillite de FTX a provoqué une panique parmi les investisseurs en crypto et un retrait massif d’actifs des échanges centralisés. Collectivement, les bourses ont perdu plus de 5 milliards de dollars la semaine dernière.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, et le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, ont exhorté les utilisateurs à conserver leurs actifs dans des portefeuilles froids, en particulier pendant les « turbulences du marché ».

Les détenteurs de crypto-monnaie le font principalement, les fournisseurs de crypto-portefeuilles matériels Trezor et Ledger signalant de multiples croissances sur leurs produits. Selon Citigroup, le volume des échanges sur les bourses décentralisées a grimpé de 30 % en novembre.

Changpeng Zhao, responsable de Binance, a proposé une association pour rassembler les principaux acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie afin de travailler avec les décideurs politiques et les régulateurs. Il a annoncé six exigences critiques pour les échanges centralisés.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a mené une étude sur les motivations des investisseurs en crypto-monnaie. Il s’est avéré que la principale raison d’investir dans les actifs numériques était la soif de profit plutôt que la méfiance à l’égard des banques traditionnelles et des institutions gouvernementales.