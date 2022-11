Circle marque une perte possible de 3 milliards de dollars des conversions de pièces stables Binance | Cryptomonnaie

Circle, la société à l’origine de l’émission d’USDC Coin (USDC), a déclaré que les événements récents l’avaient amenée à mal calculer ses projections financières – faisant référence à l’effondrement de FTX et à une décision de la bourse rivale Binance.

En septembre, l’échange crypto Binance a annoncé qu’il convertirait automatiquement USDC en son propre stablecoin Binance USD (BUSD), la semaine dernière a vu l’effondrement de FTX.

La projection erronée de Circle pour 2022 a été notée dans sa déclaration d’enregistrement S-4 modifiée qui a été déposée auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 14 novembre.

Le S-4 est une déclaration d’enregistrement est un document que les entreprises remplissent et soumettent à la SEC avant de fusionner ou de reprendre une autre entreprise ou de proposer une offre d’échange.

Circle a noté que bien qu’ils n’aient pas été en mesure d’évaluer l’importance du rôle que la conversion automatique de Binance de l’USDC en BUSD a joué dans la baisse de la circulation de l’USDC, ils ont observé une augmentation d’environ 3 milliards de dollars du BUSD du 17 août au 30 septembre, la société ajoutant :

Nous estimons que jusqu’à 3,0 milliards de dollars sur la baisse de 8,3 milliards de dollars de l’USDC en circulation du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 ont été dus à la conversion automatique par Binance.

L’émetteur de pièces stables a ajouté que les 13,5 milliards de dollars USDC supplémentaires émis depuis le 30 juin représentaient une réduction de 36 % par rapport à 2021.

Le premier dossier S-4 a été soumis à la SEC en août 2021, dans lequel Circle prévoyait de fusionner avec la société de marchés financiers Concord Acquisition. Cependant, Concord a décidé de reporter la fusion en octobre 2022 jusqu’au « au plus tard le 31 janvier 2023 ».

En ce qui concerne son partenariat commercial avec FTX, Circle a toujours assuré des services de traitement des paiements pour FTX en émettant la plate-forme de négociation désormais en faillite avec l’USDC et en étant client de l’API de paiement de Circle au cours des 18 derniers mois, selon le PDG et co-fondateur de Circle, Jeremy Allaire. .

L’émetteur de pièces stables a déclaré que l’impact financier que FTX a eu sur son bilan ne serait pas supérieur à son investissement en actions de 10,6 millions de dollars, qu’il traitera officiellement au cours de la prochaine période de rapport.

« La société a suspendu ses services et ses transactions avec le groupe FTX et est en train d’évaluer l’impact sur la fourniture de futurs services au groupe FTX et l’impact financier indirect potentiel de la faillite du groupe FTX », indique le dossier.

Le chiffre de 10,6 millions de dollars intervient alors qu’Allaire a confirmé dans un fil Twitter en 11 parties le 9 novembre que Circle ne détient qu’une « minuscule » participation dans FTX, ce qui ne représentait « aucune exposition matérielle » au bilan de l’entreprise :

Allaire a également ajouté que « Circle n’a jamais accordé de prêt à FTX ou à Alameda, et n’a jamais reçu de FTT en garantie, et n’a jamais occupé de position ou négocié de FTT. »