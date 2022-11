Le prix Luna Classic de Terra laisse présager un mouvement explosif de 20% bientôt | Cryptomonnaie

Le prix de Luna Classic reste calme tandis que la dynamique haussière continue de monter en flèche.

Cette évolution suggère que LUNC pourrait bientôt déclencher une reprise de 20 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,000161 $ invalidera les perspectives optimistes des partisans de Terra.

Le prix de Luna Classic tente de se libérer de sa consolidation en cours et cela pourrait se produire dans un mouvement explosif à la hausse. Un indicateur de momentum soutient également cette perspective et indique qu’il s’agit de « quand », et non de « si ».

Le prix de la Luna Classic se rapproche d’une cassure

Le prix Luna Classic a produit une série de hauts plus bas, qui peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance, indiquant un niveau de résistance. Cependant, les corps de chandelier récemment formés les 8 et 13 novembre sont des creux plus bas, dénotant la domination des vendeurs.

D’un autre côté, l’indice de force relative (RSI) a produit des creux plus élevés pour ces périodes, indiquant que l’élan est en hausse. Cette non-conformité est appelée divergence haussière et se résout souvent en une hausse de l’actif sous-jacent, qui dans ce cas est présent pour le prix Luna Classic.

Par conséquent, une cassure au-dessus de la ligne de tendance pourrait entraîner une poussée vers l’obstacle immédiat à 0,000220 $. Ce mouvement représenterait une hausse de 22% pour le prix Luna Classic. Alors que le sommet local pour LUNC pourrait se former ici, un retournement de ladite barrière pourrait indiquer que les traders ont soif de plus.

Une telle évolution pourrait voir le prix de Luna Classic étendre sa montée à 0,000277 $, portant le gain total à 50 %.

Graphique LUNCUSDT sur 12 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Luna Classic, une ventilation du niveau de support de 0,000161 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Cette décision pourrait par ailleurs déclencher un crash de 12% qui permettra aux détenteurs de LUNC de se regrouper dans la zone de demande de trois jours, passant de 0,000115 $ à 0,000140 $.

