Prédiction de prix Chiliz : CHZ est-il prêt pour un rallye de 24 % avant la Coupe du Monde de la FIFA ? | Cryptomonnaie

Le prix du Chiliz a marqué un rallye de près de 20 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 0,2364 $.

Une accumulation constante pourrait placer CHZ sur la voie d’une cassure de plusieurs mois à 0,2950 $.

Une rupture du niveau de support critique à 0,1976 $ pourrait voir Chiliz chuter vers des creux de trois mois.

On s’attend à ce que le prix du Chiliz enregistre des hausses significatives depuis un certain temps maintenant, grâce à l’arrivée de la Coupe du Monde de la FIFA. Le tournoi de football devrait commencer le 20 novembre et CHZ devrait en absorber une partie de la tendance haussière.

En effet, le CHZ est le jeton utilitaire exclusif de la plateforme Socios, qui héberge des jetons de fans et permet aux utilisateurs de contribuer aux décisions de gestion de leurs équipes préférées. À l’avenir, CHZ cherche à tirer parti de cette tendance haussière et à maintenir la récente reprise afin d’éclater et de marquer sa résistance critique.

Le prix du Chiliz est en hausse

Le prix Chiliz a récemment testé le niveau de support de 0,1976 $ à quelques reprises sur la période de quatre heures avant d’amorcer une hausse. Le rebond de reprise de près de 20% qui a suivi a permis à CHZ de négocier au-dessus de ce niveau crucial, qui est essentiel pour établir une tendance haussière.

Le niveau de 0,2334 $, devenu résistance, a été un plancher de support solide pour l’altcoin dans le passé. Si le prix de Chiliz parvient à clôturer au-dessus et à le tester comme support au cours des prochaines séances de négociation, CHZ ne manquera pas de peindre en vert sur les graphiques.

Un rebond de 0,2334 $ pourrait également pousser Chiliz vers la prochaine résistance critique à 0,2619 $, et le transformer en support préparerait CHZ à une cassure de plusieurs mois.

Le prix de Chiliz remplit apparemment les conditions nécessaires pour la même chose, car l’altcoin a basculé les moyennes mobiles simples (SMA) à 30, 50 et 100 jours en niveaux de support. Le maintien de cette position est crucial pour la récupération.

CHZUSD graphique sur 4 heures

Cependant, l’incertitude du marché doit également être prise en compte avant d’entrer dans une position longue. Si le prix Chiliz ne parvient pas à transformer 0,2334 $ en support et diminue à nouveau, il pourrait se consolider au-dessus de 0,1976 $, le traitant comme la limite inférieure de la fourchette. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau pourrait déclencher une baisse de 8 % vers 0,181 $, invalidant l’appel haussier, ce qui pourrait entraîner la chute de CHZ au plus bas de trois mois à 0,1503 $.