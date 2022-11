La licence de FTX Australia suspendue alors que 30 000 Australiens sont laissés pour compte | Cryptomonnaie

Trois membres d’une société d’investissement et de conseil basée à Sydney sont chargés d’aider les Australiens touchés par la suspension de l’entité locale de l’ancien empire cryptomonnaie de Sam Bankman-Fried.

Le régulateur australien des marchés financiers a suspendu la licence financière de FTX Australia suite à la nomination d’un administrateur volontaire pour aider près de 30 000 Australiens et 132 entreprises australiennes à récupérer leurs fonds auprès de FTX.

L’annonce a été faite par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) le 16 novembre, heure locale, qui a suspendu la licence Australian Financial Services (AFS) de l’entité locale de FTX jusqu’au 15 mai 2023.

Avant sa suspension, la licence AFS de FTX Australia lui permettait de créer un marché de produits dérivés et de contrats de change pour les clients de détail et de gros basés en Australie. Les commerçants australiens qui se sont inscrits pour échanger des actifs numériques ont été acheminés via FTX Australia.

FTX Australia a cependant été autorisée à fournir des services financiers limités strictement liés à la résiliation des contrats dérivés existants avec ses clients jusqu’au 19 décembre.

La suspension intervient alors que John Mouawad, Scott Langdon et Rahul Goyal de la société d’investissement et de conseil KordaMentha basée à Sydney ont été nommés administrateurs volontaires pour fournir des services de restructuration à FTX Australia et à sa filiale FTX Express le 11 novembre.

KordaMentha tentera de récupérer les fonds de près de 30 000 investisseurs australiens et de 132 entreprises australiennes en raison des retombées catastrophiques du FTX, selon un rapport du 14 novembre publié dans l’Australian Financial Review (AFR).

Le rapport ajoute que les employés de FTX Australia ont coopéré avec les administrateurs de KordaMentha pour résoudre le problème. Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est répertorié comme l’un des trois administrateurs de FTX Australie.

La suspension des opérations de contact client de FTX Australia intervient près de huit mois après sa création le 20 mars, la société a également ouvert un bureau basé à Sydney pour ses cinq employés.

Les dernières wee130 entreprises liées à FTX, y compris FTX US et sa société commerciale partenaire Alameda Research, ont déposé le bilan du chapitre 11 du Code des États-Unis le 11 novembre, le jour même où Bankman-Fried a également démissionné de son poste de PDG de FTX.

L’ASIC a noté que FTX Australia a le droit de demander au Tribunal d’appel administratif de contester la décision de l’ACIS.

Cointelegraph a contacté ASIC et FTX pour commentaires mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.