First Mover Asia: la débâcle FTX pourrait changer l’approche de Hong Kong en matière de réglementation de la cryptomonnaie au détail | Cryptomonnaie

La région administrative spéciale de Chine veut devenir une plaque tournante régionale de la cryptomonnaie, mais le dépôt de la demande de protection contre les faillites de FTX pourrait inciter les régulateurs à resserrer les restrictions.

Insights: La débâcle FTX pourrait modifier l’approche de Hong Kong en matière de réglementation des crypto-monnaies.

Bitcoin, Ether Pouce vers le haut

De James Rubin

Bitcoin a montré son courage pour une deuxième journée consécutive, progressant alors même que le monde de la cryptomonnaie post FTX s’effondrait.

Les investisseurs ont mordu dans des données encourageantes sur l’inflation – un rapport du Département du travail, montrant que les prix des fournisseurs (PPI) arrivent plus frais que prévu – pour maintenir la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière au-dessus de 16 750 $, soit un gain d’environ 1 % au cours des dernières 24 heures. BTC progresse depuis lundi alors même que les retombées de la crise de liquidité de l’échange de crypto FTX et le dépôt de la protection contre la faillite du chapitre 11 s’élargissent. Mardi, le Wall Street Journal a rapporté que le prêteur de crypto BlockFi prépare un éventuel dépôt de bilan en raison de son « exposition importante » à FTX.

« Bitcoin fait preuve de résilience ici, mais il est difficile d’imaginer que les investisseurs sont prêts à tester les eaux jusqu’à ce que nous en sachions plus sur le risque de contagion complet associé à FTX », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour le fabricant de marché des changes Oanda, bien qu’il ait averti que « si davantage d’échanges ou de sociétés de cryptomonnaie suspendent les retraits ou limitent l’activité, cela ramènera probablement la pression sur les cryptos ».

Ether a récemment changé de mains à environ 1 250 $, en hausse d’environ 1 % par rapport à lundi, à la même heure. D’autres altcoins majeurs ont passé une grande partie de mardi dans le vert avec même le jeton FTT de FTX grimpant de 20%. FTT se négociait néanmoins récemment à 1,81 $, une fraction de ses sommets de près de 36 $ plus tôt cette année. SRM, une autre victime liée à FTX qui avait chuté de plus de 72% au cours du week-end, a augmenté de plus de 3%. Les protocoles DeFi à travers l’écosystème Solana se sont débranchés de l’échange en chaîne de Serum ces derniers jours de peur qu’ils ne sachent pas qui détenait le contrôle. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, était un partisan majeur de Serum.

Le CoinDesk Market Index, un indice général conçu pour mesurer la performance pondérée par la capitalisation boursière du marché des actifs numériques, était à peu près stable.

Les marchés boursiers ont légèrement augmenté, soutenus par l’IPP d’octobre, indiquant que les politiques monétaires de la banque centrale américaine jugulaient l’inflation. Le Nasdaq, riche en technologies, a augmenté de 1,4 %, tandis que le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont grimpé de 0,8 % et 0,1 %, respectivement.

Moya d’Oanda a noté avec prudence qu’une éventuelle faillite de BlockFi pourrait présenter aux marchés de la cryptomonnaie leur prochain grand test. Le prêteur a démenti les rumeurs selon lesquelles la majorité de ses actifs étaient détenus chez FTX, mais a reconnu lundi qu’en plus d’avoir des dépôts sur la plateforme, il avait une ligne de crédit non tirée de FTX et des obligations que FTX lui devait.

« Le prochain domino à tomber semble être BlockFi », a écrit Moya. « On s’attendait à ce que la contagion de FTX ait un impact sur BlockFi malgré leur récent refus selon lequel la majorité de leurs actifs sont conservés lors de l’effondrement de l’échange de crypto FTX. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +7,2% Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA +2,8% Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA +2,6% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA −1,7 % Divertissement

Connaissances

L’effondrement de FTX changera-t-il l’approche de Hong Kong en matière de réglementation de la cryptomonnaie au détail ?

Par Sam Reynolds

L’effondrement épique de FTX survient à un moment difficile pour les commerçants de détail de crypto à Hong Kong. Fin octobre, quelques jours seulement avant le déclenchement de la catastrophe actuelle, le gouvernement de Hong Kong a annoncé ses ambitions d’être à nouveau une plaque tournante de la cryptomonnaie et envisageait d’assouplir l’interdiction du commerce de détail de la cryptomonnaie.

« La SFC a activement cherché à mettre en place un régime d’autorisation des ETF [that] fournir une exposition aux actifs virtuels grand public avec des garde-corps d’investissement appropriés », a déclaré Julia Leung, directrice générale adjointe de la Securities and Futures Commission, lors de la Hong Kong FinTech Week, comme CoinDesk l’a précédemment rapporté.

Le PDG de l’Autorité monétaire de Hong Kong, Eddie Yue, a ajouté que ces nouvelles technologies pourraient « se développer très bien dans un système financier sain comme Hong Kong » avec la bonne réglementation.

Mais les autorités de Hong Kong n’ont pas annoncé de réglementation spécifique. Cela viendra après une période de consultation avec les régulateurs eux-mêmes et les parties prenantes de l’industrie.

Maintenant, comment pensez-vous que ces conversations se dérouleront après l’annonce que FTX a un million de créanciers dans sa procédure de faillite ? L’échange local AAX est également au bord de l’échec, suspendant ses opérations jusqu’à ce qu’une nouvelle augmentation de capital puisse être obtenue.

Certains des millions de créanciers cités dans la faillite de FTX comprendront des fonds spéculatifs, des investisseurs institutionnels ou des entités cryptomonnaies – mais certains comprendront également des investisseurs de détail, y compris des Hongkongais. Si AAX fait faillite, qui sait combien de commerçants de détail à HK seront également touchés.

Le résultat sera un ensemble de règles strictes pour l’industrie du commerce de détail. Il y aura des limitations sur la façon dont l’échange fonctionne. Certains d’entre eux pourraient être pour le mieux, comme l’utilisation requise de dépositaires agréés, mais certains d’entre eux pourraient dissuader les commerçants, comme les limitations sur les jetons disponibles.

Les régulateurs de Hong Kong seront certainement conscients des risques d’avoir des réglementations trop strictes : les bourses seront des villes fantômes et les gens continueront à commercer à l’étranger. Mais tout organisme de réglementation sait que la réglementation est un exercice d’équilibriste. Voyons quel est le résultat – si Hong Kong veut toujours avoir le commerce de détail de crypto, c’est-à-dire.

Événements importants

15 h 00 HKT/SGT (7 h 00 UTC) Indice des prix à la consommation de la Banque d’Angleterre (Annuel/Oct.)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) Ventes au détail aux États-Unis (mois/octobre)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) Indice des prix à la consommation de base de la Banque du Canada (Annuel/Oct.)

