SBF fera-t-il face aux conséquences de la mauvaise gestion de FTX ? Ne comptez pas dessus | Cryptomonnaie

Les législateurs, les régulateurs et même les médias institutionnels ne semblent pas avoir beaucoup d’intérêt à reprocher à SBF d’utiliser l’argent des clients pour négocier sous la table.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, sera-t-il tenu responsable de sa mauvaise gestion des fonds des investisseurs ?

Après que la plupart des entités liées à son échange de crypto-monnaie sont devenues insolvables la semaine dernière, les analystes de la blockchain ont conclu que les insolvabilités résultaient en partie du fait que la maison de commerce de l’échange, Alameda Research, avait dépensé près de 10 milliards de dollars en espèces qui appartenaient techniquement aux clients FTX. À ce jour, la société a refusé de donner des détails sur les détails contractuels qui ont rendu l’arrangement possible – ou légal.

Au lendemain de l’effondrement de FTX, les sceptiques se sont demandé si l’élite – à Washington ou ailleurs – serait motivée pour enquêter sur la situation avec rigueur. Le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter, Elon Musk, a suggéré dans un tweet du 13 novembre qu’il faisait partie de ces critiques, partageant une image qui lie Bankman-Fried – également connu sous le nom de «SBF» – au président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler. Bankman-Fried est diplômé du Massachusetts Institute of Technology, note l’image, où Gensler a été professeur. Et il a été lié de manière romantique à la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, diplômée de Stanford dont le père, Glenn Ellison, enseigne également au MIT.

Il y a aussi des raisons plus sérieuses de se demander qui pourrait être intéressé à tenir SBF responsable – comme une interview élogieuse du 14 novembre avec SBF publiée par l’écrivain du New York Times David Yaffe-Bellany. Notant que SBF avait été « comparé à des titans de la finance comme John Pierpont Morgan et Warren Buffett », Yaffe-Bellany dit que SBF « était cependant d’accord avec les critiques de la communauté crypto qui ont déclaré qu’il avait élargi ses intérêts commerciaux trop rapidement à travers un large bande de l’industrie.

OK, mais qu’en est-il de l’allégation selon laquelle Alameda a utilisé plus de la moitié des 16 milliards de dollars de dépôts de clients de FTX pour effectuer des transactions qui ont échoué ? « Il a dit que la taille de la position était de plusieurs milliards de dollars mais a refusé de fournir plus de détails », a noté le Times avant de poursuivre.

Qu’en est-il des nouvelles preuves de la blockchain qui indiquent qu’Alameda a utilisé une connaissance avancée des actifs que FTX répertorierait afin d’informer ses achats ? Un tel « front-running » est une forme de délit d’initié – une forme qu’un avocat pourrait considérer comme illégale. Le Times n’a même pas abordé la question.

Reportage honteux de la @NY Times sur FTX. Il dépeint SBF comme un entrepreneur caritatif qui a fait faillite et ne mentionne pas les mots fraude, criminel, toxicomanie, amis et famille Bahamas KYC racket, piratage, fonds volés ou serveurs effacés n’importe où.https://t.co/rBJ7O0L4sV – Alex Kruger (@krugermacro) 14 novembre 2022

L’engouement pour les médias n’est pas le seul avantage dont bénéficie SBF. Comme certains observateurs – pas le New York Times, mais d’autres – l’ont noté, il détient également une certaine influence politique résultant des heures passées à fréquenter Capitol Hill, en plus des dizaines de millions qu’il a dépensés en contributions. Son don de 5,2 millions de dollars à la campagne présidentielle de 2020 du président Joe Biden a fait de lui son deuxième plus grand donateur de PDG. Il a donné 39,8 millions de dollars supplémentaires aux comités d’action politique et aux candidats principalement affiliés aux démocrates en 2022.

De ce chiffre, 27 millions de dollars sont allés à un groupe appelé Protect our Future. Le groupe a déclaré avoir dépensé environ 24 millions de dollars directement pour les courses des candidats, dont 250 000 dollars pour soutenir le représentant nouvellement élu du New Jersey, Robert Menendez Jr., dont le père siège au comité sénatorial des banques et au comité sénatorial des finances. (Comme certains s’en souviennent peut-être, un jury fédéral a abandonné les accusations de corruption contre Menendez Sr. en 2017 après avoir échoué à rendre un verdict. Un porte-parole de Menendez a déclaré en octobre qu’il faisait face à une nouvelle enquête fédérale sur des allégations similaires.)

Il est peut-être compréhensible que certains observateurs se demandent si SBF a fait face au niveau approprié d’examen réglementaire – ou s’il le fera à l’avenir. « Je veux savoir combien de plaintes de lanceurs d’alerte ont été déposées auprès de la SEC pour les informer de la fraude de FTX », a écrit le chef de la politique de la Blockchain Association, Jake Chervinsky, dans un tweet du 15 novembre, avant de faire référence à une réunion du 23 mars entre Gensler et SBF. «Je veux savoir combien ont été déposés avant que FTX ne rencontre le bureau du président Gensler pour parler d’un accord amoureux. Je veux savoir pourquoi notre ‘flic sur le rythme’ était aveugle à ça.

Je veux savoir combien de plaintes de lanceurs d’alerte ont été déposées auprès de la SEC pour les informer de la fraude de FTX. Je veux savoir combien ont été déposés avant que FTX ne rencontre le bureau du président Gensler pour parler d’un accord amoureux. Je veux savoir pourquoi notre « flic sur le rythme » était aveugle à ça. – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 15 novembre 2022

Le co-fondateur de Helius Labs, Mert Mumtaz, a fait un commentaire similaire dans un tweet un jour plus tôt. Pour le contexte, il est venu en réponse à un échange entre la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et le journaliste de Barron Tae Kim, qui a fait allusion au rang de SBF dans un jeu appelé League of Legends. « Apparemment, SBF est pire pour jouer aux jeux vidéo que @AOC », a tweeté Kim, auquel Ocasio-Cortez a répondu, « VCs [venture capital firms] ont été impressionnés par Bronze III ? ?)

Mumtaz a donné son avis en faisant référence à Alexey Pertsev, le développeur emprisonné cette année pour avoir écrit le code qui a activé le service de crypto-anonymisation Tornado Cash. « Les politiciens américains quand quelqu’un écrit un protocole crypto open-source : directement en prison », a écrit Mumtaz. « Les politiciens américains quand quelqu’un escroque littéralement les gens sur des milliards tout en dirigeant un polycule drogué : ‘haha, il est mauvais à la ligue.' »

Politiciens américains quand quelqu’un écrit un protocole crypto open-source: directement en prison Les politiciens américains quand quelqu’un escroque littéralement des milliards de personnes en dirigeant un polycule drogué : « haha, il est mauvais à la ligue » pic.twitter.com/h0PX0JLbSj — Mer | Hélius (, ⚡) (@0xMert_) 15 novembre 2022

Bien sûr, il y a des choses que les régulateurs et les élus pourraient faire pour prouver que les sceptiques ont tort. Par exemple, les législateurs avec lesquels SBF a un lien – comme le clan Menendez – pourraient se récuser de participer aux inévitables audiences du Congrès liées au crash de FTX.

Deuxièmement, Gensler et d’autres régulateurs pourraient enquêter de manière agressive – et publiquement – sur les liens entre FTX US et les opérations internationales de FTX. Ils pourraient s’abstenir de saisir le moment de manière malhonnête pour cibler des projets complètement indépendants dans la finance décentralisée (DeFi) – qui ne sont que des morceaux de code créés et parfois maintenus par des développeurs, tels que Tornado Cash. La malhonnêteté inhérente à l’utilisation de plates-formes qui échouent comme excuse pour cibler leurs concurrents a déjà conduit à affirmer que SBF était un «fédéral» qui a intentionnellement terni la crypto-monnaie. Bien que ces affirmations aient été pour la plupart légères à ce jour, il semble presque certain qu’elles feront boule de neige dans de véritables théories du complot.

À ce stade, SBF fait semblant d’être délirant ou il est sur quelque chose… Les shitcoins à faible flottement FDV élevés que vous avez créés ne sont pas des actifs que vous avez nourris avec un clown sociopathe planté. Vous resterez dans les mémoires comme la plus grande fraude de l’histoire financière depuis des générations. https://t.co/swFUUjXSVl – Will Clemente (@WClementeIII) 15 novembre 2022

Je ne suis pas conspirateur, mais le fait que SBF soit toujours en liberté et publie de la merde sur Twitter, après avoir commis un crime financier massif, et nous voyons la couverture médiatique de softball de l’événement, et Kevin O’Leary disant qu’il pourrait travailler à nouveau avec lui WTF SE PASSE ??? — DCinvestor.eth ⌐◨-◨ (@iamDCinvestor) 15 novembre 2022

Enfin, les législateurs qui s’attaquent aux questions liées à la crypto-monnaie et à la finance pourraient se concentrer sur l’élaboration de règles empêchant les chefs de file de l’industrie d’utiliser et d’abuser de leurs clients. Cela représenterait un pivot bienvenu par rapport à l’approche adoptée par les démocrates du Congrès, qui se sont beaucoup plus concentrés sur l’élaboration de règles ciblant les Américains les plus fauchés. Prenons, par exemple, la proposition ratée de l’administration Biden d’obliger les banques à déclarer des données sur les comptes bancaires avec plus de 600 $ de transactions annuelles.

Nous découvrirons bientôt si la classe dirigeante américaine décide d’adopter l’une de ces mesures en éjectant SBF de l’industrie et en sévissant contre les imitateurs. Mais si le passé est un prologue, n’espérez pas.