Le prêteur de crypto BlockFi se prépare à une faillite potentielle à la suite de l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

BlockFi, un prêteur de crypto, a affirmé avoir une exposition substantielle à l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX.

Les actifs de BlockFi détenus sur FTX.com, un prêt dû par Alameda Research et les montants non tirés de la ligne de crédit de 250 millions de dollars avec FTX ont été exposés au crash.

BlockFi se prépare à une faillite potentielle après avoir interrompu les retraits pour les utilisateurs, rapporte le Wall Street Journal.

Le prêteur de crypto-monnaie BlockFi se prépare à déposer son bilan. Le prêteur a reçu une ligne de crédit de 250 millions de dollars de l’échange de crypto-monnaie FTX en juin. BlockFi a informé les utilisateurs que l’effondrement de l’échange FTX avait anéanti leurs actifs et le montant non tiré de la ligne de crédit de 250 millions de dollars.

BlockFi se prépare à la faillite après une exposition substantielle à l’échange FTX

BlockFi, un prêteur de crypto-monnaie étroitement lié à l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried (SBF), se prépare à déposer le bilan. Le prêteur détenait ses actifs sur FTX.com et disposait de montants non tirés sur la ligne de crédit de 250 millions de dollars que SBF avait offerte à BlockFi en juin 2022.

Le prêteur a déclaré aux utilisateurs le 11 novembre qu’ils ne pouvaient plus fonctionner comme d’habitude après l’effondrement de FTX. BlockFi a interrompu les retraits des clients et suspendu les dépôts sur les portefeuilles et les comptes d’intérêts.

Annonce BlockFi le 11 novembre

Le Wall Street Journal a rapporté que BlockFi se prépare à une faillite potentielle après la plus grande explosion de l’écosystème crypto. BlockFi a informé les investisseurs que tous ses actifs n’étaient pas enfermés chez FTX, mais il y avait une exposition substantielle et cela garantit que le prêteur « envisage toutes les possibilités ».

La mise à jour du blog du 14 novembre révèle que BlockFi a retenu Haynes et Boone comme principal avocat extérieur, et BRG – une société de conseil en restructuration et en faillite de premier plan – a été engagée comme conseiller financier.

BlockFi a des liens étroits avec l’échange FTX

En juillet 2022, FTX a acheté BlockFi au milieu de la tourmente sur le marché de la crypto-monnaie. Le prêteur traversait une grave crise financière à la suite de l’effondrement de la société de cryptomonnaie Three Arrows Capital. BlockFi a été exposé à Three Arrows Capital à hauteur de 80 millions de dollars.

L’acquisition de BlockFi par FTX a aidé le prêteur à faire face à la crise de liquidité. Immédiatement après l’effondrement de FTX, BlockFi a déclaré qu’il était « entièrement fonctionnel ». Cependant, la situation a rapidement changé et le prêteur a rejoint la liste des entreprises de cryptomonnaie impactées négativement par le dépôt de bilan du chapitre 11 de Samuel Bankman-Fried pour l’échange FTX. En 2021, BlockFi détenait au moins 14 milliards de dollars de dépôts de clients dans différents actifs numériques.