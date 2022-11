Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Crypto Season fait face à une résistance | Cryptomonnaie

Bitcoin affiche un plus bas plus élevé mais fait face à une résistance à 17 000 $.

Ethereum reste submergé en dessous d’un niveau de support cassé.

Le prix XRP a récupéré 20% des pertes du marché mais pourrait perdre de la vitesse.

Le marché de la cryptomonnaie tente de riposter contre la récente attaque subie plus tôt dans le mois. Alors qu’une zone de congestion se forme sur BTC près du niveau psychologique de 17 000 $, les 3 meilleurs cryptos restent indécis. Des niveaux clés ont été définis pour prévoir les résultats possibles pour les géants de la cryptomonnaie dans les semaines à venir.

Le prix du Bitcoin face à la résistance

Le prix du bitcoin est l’objectif principal des traders de crypto entrant dans la troisième semaine de trading de novembre, car son prochain mouvement déterminera probablement le résultat pour le reste du marché. Après une baisse de 10 % au cours du week-end, les haussiers se sont finalement rapprochés du niveau supérieur de 15 000 $ pour apporter un support. La monnaie numérique peer-to-peer a réussi à récupérer 8% de sa valeur marchande. Pourtant, malgré le geste plein d’espoir, Bitcoin devra entreprendre beaucoup plus de travail pour vraiment définir un fort rallye de contre-tendance.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 16 996 $. La baisse de 10% a imprimé un creux plus élevé à 15 815 $. L’indice de force relative (RSI) montre que le marché se refroidit alors que l’indicateur est remonté vers le support sur des périodes plus courtes. Pourtant, la monnaie numérique peer-to-peer fait face à une pression baissière considérable alors que la moyenne mobile sur 200 semaines, la moyenne mobile simple sur 21 jours et la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours oscillent au-dessus du prix d’enchères actuel.

Si les conditions du marché persistent, Bitcoin pourrait se diriger vers un autre plus bas près de 15 000 $. L’invalidation de l’idée baissière est une brèche au-dessus de la bougie de poussée de 18 531 $. Si le niveau est étiqueté, les haussiers pourraient produire un rallye de contre-tendance à 20 000 $. Le prix du Bitcoin augmenterait de 20% si le scénario d’invalidation se produisait.

Graphique BTCUSDT sur 12 heures

Le prix Ethereum est submergé

Le prix d’Ethereum fait face à une pression baissière importante au début de la troisième semaine de négociation de novembre. Après une baisse de 35% sur le mois, les haussiers ont produit un rallye de représailles qui a été plafonné près du support récemment cassé à 1 300 $. Après quelques jours de consolidation, le prix des ETH est toujours submergé sous la barrière et montre des signaux suggérant que les haussiers hésitent à rester sur le marché.

Ventes aux enchères de prix Ethereum à 1 264 $ alors que les traders tentent de franchir la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. Un rejet de l’indicateur serait explosif et pourrait provoquer un deuxième test des plus bas de 1 080 $. L’indice de force relative a dépassé les niveaux de survente lors de la baisse précédente, ce qui suggère que la tendance à la baisse est toujours en cours.

L’invalidation de la thèse baissière pourrait survenir si les haussiers franchissaient le sommet de 1 350 $. Ce faisant, un pic supplémentaire vers la moyenne mobile simple sur 21 jours à 1 450 $ aurait de bonnes chances de se produire. Une telle décision entraînerait une augmentation de 17 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.



Graphique ETHUSDT sur 1 jour

Le prix du XRP riposte

Le prix du XRP se vend actuellement aux enchères à 0,39 $ alors que les haussiers ont réussi un deuxième rallye de récupération en récupérant 20% des pertes de la semaine précédente. Maintenant, alors que le prix se consolide juste en dessous de la barrière de 0,40 $, les traders sont obligés de se poser une question centrale : le rallye de la contre-tendance touche-t-il à sa fin ou ne fait-il que commencer ?

Le prix du XRP a dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours, ce qui le distingue de Bitcoin et Ethereum. L’indicateur de profil de volume montre également que les haussiers tentent de produire un modèle de montée en puissance, mais le nombre de transactions est toujours relativement inférieur aux baisses précédentes. En gardant cela à l’esprit, le prix du XRP devra peut-être rester dans une fourchette comprise entre 0,39 $ et 0,31 $ pendant quelques jours de plus avant que la prochaine tendance définitive puisse être établie.

Pour les baissiers cherchant à entrer sur le marché, l’invalidation du scénario baissier pourrait se produire si les haussiers franchissaient la barrière de 0,46 $. Ce faisant, un rallye supplémentaire vers le sommet mensuel proche de 0,51 $ pourrait se produire. Le XRP augmenterait de 30 % si ladite action sur les prix devait se produire.

Graphique XRPUSDT sur 12 heures

