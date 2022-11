Top 3 des jetons DEX Uniswap, PancakeSwap, Osmosis : les jetons DEX se rallieront-ils après l’effondrement de FTX ? | Cryptomonnaie

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), tente de solliciter davantage de fonds auprès d’investisseurs.

Le prix Uniswap est à mi-chemin pour récupérer les pertes subies lors du scandale FTX.

Le prix de l’osmose reste dans le vert malgré une résistance aiguë à 1,25 $.

L’effondrement de FTX et FTT pourrait alimenter la montée en puissance des jetons DEX comme UNI, OSMO et CAKE.

La chute de FTX continue de laisser des débris indésirables sur un marché aux prises avec une longue tendance à la baisse depuis le début de 2022. Certaines crypto-monnaies saignent encore du crash qui a suivi la procédure de mise en faillite de FTX en vertu du chapitre 11. À l’inverse, le prix du FTT est en hausse de 22 % quotidien et échangeant des mains à 1,77 $.

Avant son crash massif à des niveaux proches de zéro, le FTT de FTX figurait parmi les meilleurs jetons d’échange centralisé (CEX). FTT est une pâle image de ce qu’elle était il y a une semaine, avec sa capitalisation boursière indéterminée, selon les données de prix de Coingecko.

Binance Coin (BNB) reste à la tête de la catégorie des jetons CEX, avec une capitalisation boursière de 45 milliards de dollars. LEO Token (LEO) arrive en troisième position avec 3,53 milliards de dollars derrière OKB avec 4,76 dollars de part de marché.

D’autre part, Uniswap détient les rênes parmi les jetons d’échange décentralisé (DEX) avec une capitalisation boursière de 4,82 milliards de dollars, ce qui est nettement inférieur au meilleur jeton CEX BNB. PancakeSwap revendique 583 millions de dollars, tandis qu’Osmosis (OSMO) clôture les trois principaux jetons DEX avec une capitalisation boursière de 571 millions de dollars.

Sam Bankman-Fried tente de lever plus de fonds auprès d’investisseurs

Le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto FTX en difficulté, Sam Bankman-Fried (SBF), aurait contacté des investisseurs pour collecter plus d’argent. Selon un rapport publié par le Wall Street Journal (WSJ) le mardi 15, des personnes proches du dossier ont confirmé que SBF et certains des employés restants étaient occupés à appeler des investisseurs potentiels pour lever 8 milliards de dollars afin de rembourser les clients de FTX.

Ni Netcost-Security ni le WSJ n’avaient déterminé si des investisseurs s’étaient engagés. Une demande de Reuters de parler à un porte-parole de FTX restait sans réponse. Ceci est une histoire en développement.

L’implosion FTX alimentera-t-elle la croissance des jetons DEX ?

Les jetons DEX pourraient commencer à briller alors que les investisseurs recherchent des investissements alternatifs en dehors des écosystèmes CEX, en particulier à la lumière de la débâcle FTX. Selon le négociateur en chef au Parlement européen de la législation appelée MiCA (Markets in Crypto-Assets), Stefan Berger :

«L’affaire FTX / Alameda Research montre clairement les dangers qu’un marché de la cryptomonnaie non réglementé entraîne. Nous avons encore une multitude de fournisseurs de pièces et de services de crypto-actifs dont le concept n’est pas compréhensible. MiCA résout exactement ce problème.

Dans cet esprit, les régulateurs se concentreront probablement sur le fonctionnement des échanges centralisés et de leurs jetons natifs respectifs. Étant donné que l’étendue de cette réglementation est actuellement indéterminée, les investisseurs pourraient porter leur attention sur les jetons DEX, qui leur permettent de contrôler leurs actifs à tout moment.

Uniswap, PancakeSwap, Osmose prix dans le vert

Les trois principaux jetons, Uniswap, PancakeSwap et Osmosis, sont dans le vert, UNI augmentant de plus de 8 % le jour pour échanger des mains à 6,32 $. Le prix de l’osmose a grimpé de 2,5 % et vacille à 1,18 $, tandis que le prix de PancakeSwap reste relativement inchangé à 3,94 $.

UNIUSD | CAKEUSD | Tableau des prix OSMOUSDT

Le prix Uniswap est presque à mi-chemin de la récupération des pertes hebdomadaires accumulées depuis le début de la saga FTX. UNI a le potentiel de faire un retracement de 61,8 % au nord du support à 4,80 $, en visant un objectif de profit à 6,63 $. Les acheteurs ont le dessus, en particulier avec l’indicateur de convergence de la moyenne mobile (MACD) au-dessus de la ligne moyenne (0,00).

D’autre part, Pancake Swap doit dépasser la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours (en bleu) à 4,00 $ pour soutenir la tendance haussière nouvellement déclenchée. Il en va de même pour le prix de l’osmose, avec une pause et un maintien au-dessus de l’EMA de 50 jours (bleu) à 1,25 $ nécessaire pour un mouvement continu vers le nord, au moins jusqu’à la résistance majeure à 2,00 $.