Le prix Chainlink en mode rebond alors que l’action des prix imprime un nouveau sommet hebdomadaire | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink bondit de 5% en seulement deux jours de bourse.

L’action des prix LINK utilise une fenêtre d’opportunité alors que les risques extrêmes diminuent en raison de la fatigue mondiale.

Alors qu’il ne reste plus que six semaines en 2022, les commerçants placent leurs derniers paris pour compenser certaines pertes.

L’action des prix de Chainlink (LINK) augmente ce mardi alors que les marchés voient des éléments positifs venir de tous les angles. Commentaires dovish lundi du Brainard de la Fed, le dollar s’affaiblit, Zelensky ouvre le dialogue pour des pourparlers de paix, la réunion Biden-Xi ne voit pas les tensions monter. Faites votre choix sur la raison ou la combinaison de raisons pour lesquelles les marchés basculent soudainement vers le risque, mais c’est certainement une bonne chose pour l’action des prix LINK.

Le prix LINK pourrait bientôt atteindre 7,50 $

L’action des prix Chainlink a de purs avantages techniques et quelques bonnes cartes dans le jeu pour plus de potentiel de hausse. Premièrement, l’action des prix a été soutenue par la baisse à la baisse lundi à 5,70 $, qui correspond au creux du 10 juillet. Cela a créé une remontée, et à première vue, cela se transforme un peu en un se rallier.

L’action des prix LINK devra d’abord faire face au S1 mensuel à 6,68 $, ce qui pourrait encore déclencher un rejet à la baisse. Une fois cet obstacle franchi, la route est grande ouverte pour atteindre 7,50 $ au pivot mensuel, avec des gains de 17 %. Intéressant dans ce domaine est la moyenne mobile simple de 55 jours et de 200 jours qui se rapprochent près de ce niveau, ce qui pourrait déclencher un autre suivi haussier une fois dépassé.

Graphique journalier LINK/USD

Il y a quand même pas mal de diables dans les détails. Après la XIe réunion, Biden est sorti en disant que la Chine n’était pas prête d’envahir Taïwan de si tôt. La déclaration ne mentionne pas que la Chine a annulé les plans. C’est similaire à l’Ukraine, où Zelensky a demandé des pourparlers de paix, mais les États-Unis et la Russie en ont déjà tenu quelques-uns qui n’ont enregistré aucun progrès. Attendez-vous, avec ces événements de cygne noir, à une correction rapide à la baisse si la violence revenait. 5,26 $ à 5,02 $ est un sac de sable qui pourrait attraper toute action de prix en chute dans Chainlink.