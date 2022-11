Rallye des prix Cosmos à l’horizon malgré le rejet d’une nouvelle proposition ATOM 2.0 | Cryptomonnaie

Le prix Cosmos est sur le point de fermer la deuxième bougie haussière le jour après avoir épuisé sa forte chute libre à 9,36 $. Le fournisseur de services interchaînes se négocie à 10,54 $ mardi au milieu d’une poussée agressive des haussiers pour renverser positivement les perspectives d’ATOM.

Malgré ce rebond mineur, le prix Cosmos n’est pas tiré d’affaire et clôturer la journée au-dessus de la résistance à 10,87 $ assurera la tenue de la tendance haussière.

La communauté Cosmos Hub a laissé beaucoup de surprises après avoir rejeté une proposition de mise en œuvre du livre blanc ATOM 2.0. Après deux semaines d’un vote très disputé, les membres de la communauté ont dit non à la proposition n ° 82 – faisant référence à ATOM 2.0, « une nouvelle vision pour le Cosmos Hub ».

Ethan Buchman, le co-fondateur de Cosmos, était le cerveau derrière le livre blanc annoncé comme la prochaine grande chose dans l’évolution de Cosmos Hub. Buchman a suggéré de changer la tokenomics du projet en plus de développer deux nouveaux outils ; l’allocateur interchaîne et le planificateur interchaîne.

Les outils devaient être exploités pour solidifier le Cosmos Hub comme l’une des chaînes les plus remarquables de l’écosystème Cosmos au sens large. Cependant, la proposition s’est avérée être l’une des plus controversées de l’histoire d’ATOM, avec un taux de participation impeccable de 73,41% de l’approvisionnement total du réseau.

Au final, 47,51 % de tous les votes ont été exprimés en faveur de la proposition, 37,39 % ont voté « NoWithVeto », et 13,27 % ne se sont pas présentés au vote. Seul un petit pourcentage de la communauté (1,82%) a voté contre la proposition.

Il convient de noter que si la plupart des votes étaient en faveur d’ATOM 2.0, la proposition n’a pas été adoptée car la gouvernance de Cosmos Hub exige que si 33,4 % des votes exprimés optent pour « NoWithVeto », la proposition échoue – comme un moyen d’empêcher le réseau de victime à 51 % d’attaques.

« À ceux qui ont voté NoWithVeto, je respecte votre décision et vous entends haut et fort : la proposition dans sa forme actuelle est intenable. Même s’il était adopté, des amendements seraient nécessaires ! Buchman a réagi via Twitter.