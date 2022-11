Le prix du Bitcoin soutenu alors que les marchés recherchent une direction | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a été amorcé pour réserver près de 10% lundi.

Le prix du BTC a laissé les commerçants derrière avec seulement 2 % de gain pour la journée, les marchés restant nerveux.

Plusieurs commentaires géopolitiques ont un impact sur les marchés mais attendent un catalyseur.

L’action sur les prix du Bitcoin (BTC) a connu un début de semaine agité, les marchés étant nerveux au début des échanges lors de la réunion Biden-Xi. Cependant, la réunion n’a pas eu beaucoup d’importance et les marchés n’ont vu le dollar aller que dans un sens, les actions étant balancées à gauche et à droite entre les pertes et les bénéfices. Attendez-vous à voir les marchés chercher une direction mardi avec le prix du Bitcoin sur le point de revenir à 18 000 $.

Prix ​​​​BTC pour utiliser le calme pour avancer

L’action des prix du Bitcoin a actuellement deux éléments : ce calme sur les marchés après l’action des prix en dents de scie de la semaine dernière et le fait que l’action des prix dans BTC lui-même est étayée. Ce niveau s’élève à 16 000 $, où 16 020 $ voient un bon support pour une deuxième semaine. Idéalement, il serait bon que le prix du Bitcoin clôture au-dessus de la clôture de lundi, ce qui semble trop difficile à faire.

Le prix du BTC devrait être gonflé car des éléments de support sont présents, et le calme actuel sur les marchés pourrait voir le Bitcoin bondir vers 18 000 $. Cela indiquerait que la ligne de tendance descendante rouge perd à nouveau de l’intérêt. Si le calme persiste et que les marchés deviennent un peu fatigués géopolitiquement, même 19 036 $ pourraient être dans les cartes pour la fin novembre.

Graphique journalier BTC/USD

Comme Zelensky y a fait allusion dans son discours de lundi après sa visite à Chesson, des pourparlers de paix pourraient commencer. Cependant, le diable est dans les détails ici. Les États-Unis ont déjà eu des pourparlers de haut niveau avec la Russie, et une impasse claire est apparue. La Russie pourrait encore réaggraver la situation et détient encore de nombreuses options nucléaires pour riposter, ce qui indiquerait que le prix du BTC risque toujours de tomber en dessous de 16 020 $ et d’atteindre 15 000 $ à la suite de cet événement qui s’intensifie.