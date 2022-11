Zcash forme le motif en coin | Cryptomonnaie

Zcash (ZECUSD) se négocie à la baisse depuis l’année dernière, mais en regardant la structure des vagues du point de vue des vagues d’Elliott, nous pouvons la voir se former et éventuellement terminer une diagonale de fin alias motif en coin dans la vague (C) d’un (A)-(B )-(C) correction des aigus.

En regardant le graphique journalier ZECUSD, nous pouvons voir une diagonale principale dans la vague (A), puis une correction WXY complexe dans la vague (B), suivie d’une vente finale dans la formation du biseau dans la vague (C). Eh bien, techniquement parlant, le ZECUSD se négocie dans une zone de support solide, mais à ce stade, il est important d’attendre des confirmations. Donc, seulement si nous voyons un rebond net ou une reprise impulsive au-dessus du premier niveau de preuve haussier de 83, alors seulement nous pourrons confirmer le support en place et les traders de retour dans le jeu.

Le motif diagonal (en coin) de fin est un type spécial de vague qui se produit dans la vague 5 d’une impulsion. Un motif diagonal de fin est un type de motif qui peut se produire à la fin d’un mouvement fort. Cela reflète un «apaisement» du sentiment du marché tel que le prix évolue toujours généralement dans le sens du mouvement le plus important, mais pas assez fortement pour produire une vague impulsive. Les diagonales de fin se composent de cinq vagues, étiquetées 1-2-3-4-5, où chaque vague se subdivise en trois jambes. Les vagues 1 et 4 se chevauchent en prix, tandis que la vague 3 ne peut pas être la plus courte parmi les vagues 1, 3 et 5.

OFFRE À DURÉE LIMITÉE pour les services wavetraders : obtenez 2 mois pour le prix de 1 mois.