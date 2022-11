L’évanouissement renouvelé du marché du Bitcoin a mis le support des prix à 13 000 $ en ligne de mire : analyse technique | Cryptomonnaie

Le marché du Bitcoin s’est récemment réveillé d’un sommeil prolongé, mettant les traders aux commandes. C’est le message des experts qui étudient les modèles de graphique, qui voient maintenant une forte chance que le bitcoin glisse à 14 000 $ ou moins.

La principale crypto-monnaie a chuté de 22% la semaine dernière, atteignant un creux de 15 600 $ en deux ans, l’effondrement de FTX ayant ébranlé la confiance des investisseurs. La baisse a marqué une pause à la baisse de mois de transactions horizontales ou latérales au-dessus de 18 000 $, ouvrant les portes à une vente notable.

« D’un point de vue technique, le bitcoin est maintenant passé en dessous de 18 000 $, ce qui était un domaine de support ces dernières semaines. Les prochains niveaux à surveiller sont 13 500 $, le plus haut de 2019 et 12 500 $ (le plus haut du 3T20) », ont écrit les stratèges de Morgan Stanley dans une note aux clients vendredi.

Les pannes ou les évasions de gamme entraînent généralement une baisse ou un rallye notable. Selon la théorie de l’analyse technique, un actif accumule de l’énergie potentielle lors de la consolidation et cette énergie est libérée dans la direction dans laquelle la fourchette est finalement dépassée. Plus la consolidation est longue, plus le stockage d’énergie et le mouvement post-évasion/panne sont importants. Les traders chevronnés évitent donc de négocier contre la répartition ou la cassure de la gamme.

« Premièrement, pensez à la plage de consolidation comme un ressort, enroulé au fil du temps et plein d’énergie potentielle. Chaque rebond réussi sur le support et le rejet de la résistance ajoute plus d’énergie potentielle », ont déclaré les analystes de Delphi Digital dans une note envoyée aux abonnés sur Vendredi. « Lorsque les prix finissent par sortir de la fourchette, le mouvement d’impulsion peut être extrêmement fort, un peu comme le déroulement initial d’un ressort hélicoïdal. »

Les modèles techniques peuvent échouer et échouent souvent. Cependant, la dernière répartition de la gamme de bitcoins est susceptible d’apporter plus de douleur, car des conditions macroéconomiques défavorables et l’effondrement de FTX sont susceptibles de maintenir l’appétit pour le risque des investisseurs sous pression.

« Cette panne s’est accompagnée de l’un des pires catalyseurs de crypto à ce jour, pesant sur le sentiment des investisseurs et les prix des actifs. Combinez le catalyseur de crypto natif dans l’explosion de FTX-Alameda avec un contexte macroéconomique toujours sombre qui n’a pas sensiblement changé, et la poursuite de l’inconvénient est le chemin de moindre résistance à ce stade par opposition à un renversement », a noté l’équipe de Delphi, citant un support entre 14 000 et 16 000 dollars.

Bitcoin a plongé hors d’une consolidation prolongée. (Analyse structurelle Momentum, LLC)

Michael Oliver, le fondateur de Momentum Structural Analysis, a déclaré que la fuite du bitcoin à travers les creux de la fourchette a peut-être lancé le processus de creux, bien que le marché ne puisse pas trouver un creux de si tôt.

« Cette action de base présumée [above $18,000] pourrait être un précurseur d’un creux, mais un débusquage à travers les bas de la gamme était susceptible d’être le prochain dans tout processus de creux. Ça a commencé », a déclaré Oliver dans la note hebdomadaire.

« Sur la base de diverses mesures, nous pensons qu’une baisse sera observée et très probablement, ce marché pourrait ne pas trouver de creux efficace avant décembre. Mais pour l’instant, laissez-le se déchirer », a ajouté Oliver.

Bitcoin a changé de mains à 16 800 $ au moment de la presse.