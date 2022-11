Le PDG de Binance exhorte les acheteurs de crypto à « tenir » au milieu de « l’imprévisibilité » | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a fortement conseillé aux investisseurs à court de liquidités et inexpérimentés de rester à l’écart du trading de crypto-monnaies dans un contexte de volatilité et d’imprévisibilité extrêmes du marché.

Le 14 novembre, sur un espace Twitter « Demandez-moi n’importe quoi » dirigé par Zhao et hébergé par Binance, le PDG a suggéré que les investisseurs non avertis attendent la période de turbulences au lieu de risquer l’argent nécessaire aux frais de subsistance :

Pour ceux qui ont de l’argent en réserve, Zhao a conseillé aux investisseurs et aux commerçants inexpérimentés de réfléchir à deux fois avant de déployer des capitaux sur le marché dans un proche avenir :

« Donc, à moins que vous ne soyez très expérimenté, très mature, très confiant et que vous puissiez gérer le risque, je recommanderais à la plupart des gens de rester en attente pendant cette période », a-t-il ajouté.

Le pic de volatilité du marché survient alors que la crise FTX a eu un effet négatif sur l’ensemble du secteur, en particulier un certain nombre d’échanges centralisés qui ont dû suspendre temporairement les retraits.

Mais Zhao a confirmé qu’aucun problème de ce type n’existait chez Binance. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les utilisateurs devraient maintenir la confiance dans l’échange, il a souligné le bilan de l’entreprise :

Nous n’avons pas de prêts. Nous n’avons pas de dette. Nous ne devons d’argent à personne. Nous n’avons pas non plus accordé de prêts en dehors de la plateforme. Nous ne prenons donc jamais les actifs des utilisateurs et les donnons à un tiers pour qu’il les gère et essaie de générer des rendements.