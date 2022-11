Le prix de Crypto.com a été sauvé d’une chute de près de 20% alors que le PDG confirme une exposition minimale à FTX | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a atteint un creux de 21 mois lors de sa baisse à 0,050 $ plus tôt cette semaine.

Le PDG de Crypto.com a confirmé que son bilan était « très solide » au milieu des rumeurs sur l’effondrement de la bourse.

Kris Marszalek a également rassuré que les fonds des clients sont intacts et que leur preuve de réserves est en route.

Après l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, les sceptiques de la communauté s’attendaient à ce que Crypto.com soit le prochain échange à tomber. Cependant, le PDG de la société, Kris Marszalek, est venu calmer les inquiétudes des investisseurs en répondant et en clarifiant les rumeurs. Cela a empêché une autre baisse critique du prix de Cronos.

Crypto.com est sûr

L’effondrement de FTX a rendu les utilisateurs de crypto dubitatifs quant aux échanges, et une certaine révélation sur Crypto.com n’a pas non plus aidé la cause. Le mois dernier, une récupération de 400 millions de dollars d’Ethereum a soulevé des sourcils dans l’industrie.

Bien que l’échange de crypto-monnaie ait confirmé qu’il s’agissait d’un transfert accidentel et que les fonds avaient été récupérés, il n’a pas plu aux investisseurs.

De plus, des rumeurs sur l’exposition de Crypto.com à FTT ont également fait le tour, qui ont de nouveau été mises au repos par Marszalek. Lors d’une session de diffusion en direct le 14 novembre, Marszalek a abordé les préoccupations persistantes, déclarant que le bilan de la bourse est « très solide ». Il a déclaré que les utilisateurs n’ont pas à se soucier de leur argent car les réserves de la bourse couvrent tous les actifs de ses utilisateurs.

De plus, il a réitéré que l’échange a moins de 10 millions de dollars d’exposition à FTX, rassurant que Cronos n’est pas utilisé comme garantie pour les prêts. La bourse prépare également une preuve de réserves, qui devrait sortir au cours des prochaines semaines pour rassurer ses clients.

Veuillez vous attendre à une preuve de réserves entièrement auditée de notre part dans les prochaines semaines, confirmant la réserve complète 1: 1 de tous les actifs des clients. —Kris | Crypto.com (@kris) 11 novembre 2022

Le prix de Crypto.com réagit en conséquence

Le prix de Crypto.com était constamment peint en rouge ces derniers jours, perdant 50% de sa valeur marchande en l’espace de sept jours. Cronos aurait noté une autre baisse de 20% sans les assurances du PDG. Se négociant actuellement à 0,073 $, le CRO augmente progressivement vers le niveau de résistance de 0,098 $.

Si l’élan haussier se renforce au cours des prochains jours, le CRO devrait maintenir sa position entre 0,064 $ et 0,098 $. Cela est nécessaire pour que l’altcoin assure un rallye de récupération, qui serait lancé une fois que les bougies testeraient 0,098 $ comme niveau de support.

Graphique CROUSD sur 4 heures

Cependant, une tournure des événements défavorable pourrait renverser cet optimisme et pousser le prix du CRO vers son support immédiat de 0,064 $. Un retrait à partir de ce niveau entraînerait le prix de Crypto.com testant le plancher de support de 0,050 $, qui a été testé pour la dernière fois en avril 2020.

Pour le moment, tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde de la FIFA 2022, car le partenariat de Crypto.com avec l’événement mondial pourrait empêcher l’accumulation d’un élan négatif.