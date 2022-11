Les acheteurs de bitcoins attirés par la hausse des prix ne détestent pas les banques: rapport de la BRI | Cryptomonnaie

La Banque des règlements internationaux (BRI) a étudié les principaux motifs de l’adoption de Bitcoin par les investisseurs particuliers.

Bitcoin BTC ↑ 16 831 $ Les investisseurs sont plus susceptibles d’être attirés par la hausse des prix de la crypto-monnaie, plutôt que par leur aversion pour les banques ou son utilisation perçue comme réserve de valeur, suggère un nouveau rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI).

Dans un rapport «BIS Working Papers» publié le 14 novembre, l’organisme de la banque centrale a examiné la relation entre les prix du Bitcoin, le trading de crypto et l’adoption au détail.

Il a étudié les moteurs de l’adoption de la crypto par les investisseurs de détail en utilisant les téléchargements d’applications de trading de crypto comme proxy pour l’adoption et les investissements des utilisateurs au moment du téléchargement.

Il a constaté qu ‘ »une augmentation du prix du Bitcoin est associée à une augmentation significative du nombre de nouveaux utilisateurs, c’est-à-dire l’entrée de nouveaux investisseurs » et que la plupart des investisseurs de détail « téléchargeaient des applications cryptomonnaies lorsque les prix étaient élevés ».

La BRI a présenté des preuves que les téléchargements quotidiens d’applications d’échange de crypto ont augmenté avec la hausse rapide du prix du Bitcoin entre juillet et novembre 2021, culminant lorsque le prix du Bitcoin se situait entre 55 000 $ et 60 000 $ environ un mois avant son sommet historique de novembre 2021 de seulement plus de 69 000 $.

Il a ajouté que 40 % des utilisateurs d’applications cryptomonnaies étaient des hommes de moins de 35 ans et faisaient partie du segment de la population le plus « à la recherche de risques ».

Utilisateurs [are] être attiré par Bitcoin par la hausse des prix – plutôt que par une aversion pour les banques traditionnelles, la recherche d’une réserve de valeur ou la méfiance envers les institutions publiques.

« Le prix du Bitcoin reste le facteur le plus important lorsque nous contrôlons l’incertitude ou la volatilité mondiale, contredisant les explications basées sur le Bitcoin comme valeur refuge », a-t-il ajouté.

La BRI a supposé que les utilisateurs de l’application avaient acheté du Bitcoin au moment du téléchargement d’une application de cryptage et a ensuite supposé que jusqu’à « 81 % des utilisateurs auraient perdu de l’argent » s’ils avaient acheté du Bitcoin pour plus de 20 000 $.

Téléchargements quotidiens d’applications de crypto-échange par Bitcoin Prix au moment du premier téléchargement. Image : BIS

Les hypothèses de la BRI sont apparemment en corrélation avec les données de la société d’analyse de la blockchain Glassnode, qui a confirmé le 14 novembre qu’un peu plus de la moitié des adresses Bitcoin sont rentables, atteignant un creux de deux ans.

#Bitcoins $ BTC Le pourcentage d’adresses dans les bénéfices (7d MA) vient d’atteindre un creux de 2 ans de 51,881 % Afficher la métrique : https://t.co/ik5IkrdoPk pic.twitter.com/boVDTqG8YL — alertes glassnode (@glassnodealerts) 14 novembre 2022

La BRI a ajouté son analyse des données de la blockchain trouvées alors que les prix du Bitcoin augmentaient, que les petits utilisateurs achetaient et que « les plus grands détenteurs (les soi-disant » baleines « ou » bosses « ) vendaient – faisant un retour aux frais des plus petits utilisateurs. «

Il a également documenté la géographie de l’adoption des applications cryptomonnaies et a constaté entre août 2015 et juin 2022 que la Turquie, Singapour, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient respectivement le nombre total de téléchargements le plus élevé pour 100 000 personnes.

L’Inde et la Chine avaient le plus bas, cette dernière ne voyant que 1 000 téléchargements d’applications cryptomonnaies pour 100 000 personnes, la BRI estimant que des restrictions légales plus importantes sur la cryptomonnaie entravent l’adoption de la vente au détail dans ces pays.