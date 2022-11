Prédiction de prix d’Ethereum : Ce geste simple peut rapporter aux traders ETH un gain de 13 % | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum tente de dépasser la ligne de tendance à la baisse reliant les mèches des plus hauts inférieurs formés depuis le 10 novembre.

La résurgence de la pression d’achat pourrait propulser l’ETH vers les obstacles de 1 350 $ et 1 422 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 1 210 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Le prix d’Ethereum montre une légère augmentation de la pression d’achat, ce qui l’a poussé au-dessus de l’un des deux obstacles immédiats. Une poursuite de cet élan pourrait conduire à une évasion qui pourrait propulser l’ETH à déclencher un fort rebond de reprise.

Le prix Ethereum prêt à faire sensation

Le prix d’Ethereum a chuté de 33 % entre le 7 et le 9 novembre, mais le rallye de reprise a connu un rebond de 25 %. Indépendamment de cette tentative initiale de voler plus haut, l’ETH a glissé dans une consolidation progressive à la baisse, créant une série de bas et de hauts plus bas.

Deux lignes de tendance peuvent être tracées reliant les corps de ces hauts et mèches inférieurs, représentant des blocages immédiats qui doivent être surmontés par les traders ETH. Jusqu’à présent, la ligne de tendance reliant les corps a été franchie, mais les investisseurs doivent être patients pour que le prochain obstacle se transforme en un plancher de support avant d’agir. Ce mouvement du prix Ethereum sera un signal d’achat pour le mouvement à venir.

Les objectifs de cette évasion incluent les sommets égaux formés à 1 350 $ et l’obstacle de 1 364 $ à proximité. Ce rallye constituerait une hausse de 8%, mais un retournement du niveau de 1 364 $ ouvrira une nouvelle hausse du prix Ethereum pour retester le blocus de 1 422 $.

Graphique ETHUSDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ethereum, une ventilation du niveau de support de 1 250 $ sera le premier signe de faiblesse parmi les acheteurs. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 1 210 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière de l’ETH.

Un tel développement pourrait voir le prix d’Ethereum revoir le niveau de support de 1 195 $.