Prédiction de prix Shiba Inu: SHIB pourrait tomber à de nouveaux plus bas cette année | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu est actuellement en baisse de 33 % pour novembre.

Le prix SHIB est immergé sous plusieurs zones de support cassé.

L’invalidation de la thèse haussière est une violation supérieure à 0,00001100 $.

Shiba Inu pourrait être au début d’un déclin beaucoup plus important. Si les traders interviennent bientôt, un événement de balayage des bas se produira probablement. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer la prochaine cible potentielle de SHIB.

Le prix du Shiba Inu semble gênant

Le prix du Shiba Inu montre des signaux concernant la troisième semaine de négociation de novembre alors que les baissiers ont forgé une baisse de 33 %. Alors que le marché de la cryptomonnaie persiste avec des rendements négatifs, la pièce de monnaie préférée du monde a des techniques baissières difficiles à éviter. Si les conditions du marché persistent, SHIB peut éliminer tous les gains de l’été et imprimer un nouveau plus bas annuel.

Le prix du Shiiba Inu se vend actuellement aux enchères à 0,00000900 $, car les baissiers ont cassé les supports précédents à 0,00001200 et 0,00001000 $ ce mois-ci. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours a rejeté la première tentative des haussiers de riposter contre l’attaque baissière. Le même indicateur a produit un croisement de la mort baissier quelques jours plus tôt. Le nouveau plus bas mensuel à 0,00000861 $ montre une lecture de survente sur le RSI. L’indicateur suggère que le mouvement baissier est authentique et pourrait, s’il est lu correctement, être juste à mi-chemin de l’objectif baissier prévu.

Graphique SHIBUSDT sur 1 jour

Compte tenu de ces facteurs, le prix SHIB sera orienté pour se renforcer bientôt, ou l’événement de balayage des bas sera imminent. Les cibles baissières se situent à 0,00000550 $, tandis qu’une capitulation haussière pourrait atteindre 0,00000360 $.

L’invalidation des perspectives baissières est possible si les haussiers prennent la liquidité au-dessus de la moyenne mobile simple sur 21 jours de 0,00001100 $. Conquérir le niveau d’invalidation pourrait induire un rallye piège à traders ciblant 0,00001300 $. Le prix du Shiba Inu augmenterait de 40% si les traders réussissaient.

