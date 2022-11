La réplique du marché de la crypto ? | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin se négocie juste en dessous de 16K au début des échanges européens actifs lundi, perdant 23,6% par rapport aux niveaux d’il y a sept jours. Ethereum s’est effondré de 25% à 1190 $. Les autres meilleurs altcoins du top 10 sont passés de 20 % (BNB) à 29,6 % (XRP).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 27% sur la semaine à 757 milliards de dollars, à son plus bas niveau depuis décembre 2020.

Bitcoin et le marché global de la cryptomonnaie se sont effondrés la semaine dernière à un creux de deux ans au milieu de la faillite de l’échange de crypto-monnaie FTX et des sociétés liées. Nous continuons à comparer ce qui se passe avec les crises bancaires du début du XXe siècle, qui ont conduit à la formation d’une réglementation moderne du marché des valeurs mobilières avec plus de transparence pour les investisseurs mais moins d’anonymat.

Le bitcoin était tombé à 15,8 000 dollars lundi matin, répétant les creux fixés de mercredi à jeudi. Il s’agit d’une timide tentative des spéculateurs de former un « double fond », un schéma inversé dans l’analyse technologique. Mais nous attirons également l’attention sur les ventes impressionnantes qui frappent le marché de la cryptomonnaie sur les rebonds à partir de sommets de plus en plus bas.

Ce comportement indique toujours un énorme intérêt pour la vente, créant des risques pour un nouveau glissement à la baisse plus profond. Cela pourrait être la fourchette de 12 à 14 000 $ dans un environnement de liquidité réduite.

L’effondrement de FTX est susceptible de causer davantage de dommages à la réputation des altcoins de second ordre, repoussant la nouvelle saison alternative pendant un certain temps. Cependant, les deux douzaines de crypto-monnaies les plus importantes avec des projets de travail restent un bon pari à long terme pour un portefeuille crypto diversifié.

Contexte de l’actualité

Selon Glassnode, la part des adresses bitcoin rentables en ligne est tombée à 50 % – le plus bas depuis mars 2020. Les investisseurs à court terme qui détiennent le BTC depuis moins de six mois ont de nouveau capitulé. Les mineurs faisaient également partie de la réinitialisation, selon les données de la plate-forme CryptoQuant. Les investisseurs à long terme, qui contrôlent désormais jusqu’à 35,4 % de l’offre totale de BTC, ont également subi des pertes importantes.

La situation actuelle dans l’industrie de la crypto-monnaie fait écho à la crise financière de 2008, et davantage d’entreprises pourraient s’effondrer dans les semaines à venir, a averti le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Il a déclaré que le marché n’avait pas encore ressenti les effets de la crise autour de FTX.

JPMorgan pense que l’effondrement de FTX aidera l’industrie de la crypto-monnaie à se redresser et incitera les régulateurs à accélérer la réglementation du secteur.