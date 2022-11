Avec le support du PDG de Binance pour le prix du crypto Bitcoin qui a augmenté de 5 %, quelle est la prochaine étape ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 5 % en une heure après l’annonce du PDG de Binance, Changpeng Zhao, de soutenir les projets de cryptomonnaie avec un fonds de relance.

CZ veut relancer les projets touchés par une crise de liquidité après l’effondrement de FTX-Alameda.

Les analystes prédisent une reprise à court terme du prix du bitcoin avec plus d’inconvénients d’une perspective macroéconomique si les niveaux de support actuels cèdent.

L’annonce par le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) de son plan de sauvetage des projets de cryptomonnaie touchés par la récente crise de liquidité a déclenché une reprise du Bitcoin. Le plus grand actif par capitalisation boursière a augmenté de 5% dans l’heure qui a suivi l’annonce de CZ. Les analystes restent optimistes sur le BTC et en particulier sur les jetons d’échange décentralisés et les altcoins associés et s’attendent à une augmentation de la pression d’achat lors de la séance de négociation américaine d’aujourd’hui.

Le prix du Bitcoin commence à se redresser après l’annonce de Binance

Le prix du bitcoin a entraîné des pertes de 21 % pour les détenteurs au cours de la semaine dernière à la suite de l’effondrement de la bourse FTX et de la société de négoce sœur Alameda Research, la confiance des investisseurs ayant atteint son plus bas niveau. BTC s’est effondré sous la pression de vente croissante des commerçants faisant la queue pour sortir de l’actif à risque après le dépôt de bilan de FTX.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé son intention de créer un « Fonds de relance de l’industrie » et d’offrir une seconde chance aux projets touchés par une crise de liquidité. En réponse à la nouvelle de l’annonce, les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et des autres altcoins dans le top 30 ont récupéré 5 % en une heure.

Pour réduire davantage les effets négatifs en cascade de FTX, Binance crée un fonds de relance de l’industrie, pour aider des projets qui sont par ailleurs solides, mais en crise de liquidité. Plus de détails à venir bientôt. En attendant, veuillez contacter Binance Labs si vous pensez être éligible. 1/2 – CZ Binance (@cz_binance) 14 novembre 2022

Le prix du Bitcoin est passé de son creux de 24 heures de 15 906 $ à un sommet de 16 580 $. Cette décision a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs de BTC après la récente série de gros titres négatifs.

Le prix du bitcoin pourrait tenter une nouvelle reprise alors que CZ dévoile un plan pour sauver les projets de cryptomonnaie.

Les commerçants parient sur le rallye des prix du Bitcoin

Près de 71 % de tous les comptes ayant une position ouverte en Bitcoin sur la bourse Binance Futures parient sur une hausse des prix du BTC. Il s’agit d’une affirmation du nouveau sentiment haussier des commerçants alors que Binance ouvre la voie à la récupération de la cryptomonnaie.

Ratio long/short de Binance Futures

Après sa clôture hebdomadaire la plus basse en deux ans, le prix du Bitcoin est prêt pour une reprise. Elon Musk, PDG de Tesla a tweeté que

Bitcoin le fera, mais l’hiver pourrait être long.

L’affirmation haussière de l’autoproclamé Dogefather et du promoteur de la cryptomonnaie Musk et un plan de reprise du PDG de Binance, CZ, ont donné un début haussier à la semaine avant l’ouverture de la séance de négociation à New York.

RektCapital, analyste crypto et trader, affirme que le prix du Bitcoin est actuellement en baisse de 75 % par rapport à son niveau record. Dans les marchés baissiers précédents, le retracement a été en moyenne d’environ 84,5 %. Ainsi, selon les normes historiques, il ne reste plus beaucoup de baisse à faire, et le prix du Bitcoin pourrait donc commencer sa montée régulière à court terme.

Moyenne historique des précédents #BTC Les retracements du marché baissier sont de -84,5 %$ BTC est actuellement en baisse d’environ -75 % Selon les normes de l’histoire, il ne reste plus trop d’inconvénients#Crypto #Bitcoins – Rekt Capital (@rektcapital) 13 novembre 2022

Le prix du Bitcoin pourrait retester 17 251 $

Akash Girimath, analyste technique chez Netcost-Security, a évalué le graphique des contrats à terme perpétuels BTC/USDT et a fait valoir que le prix du Bitcoin pourrait connaître une hausse de 8 % et retester l’inefficacité connue sous le nom de Fair Value Gap (FVG) à 17 251 $.

Graphique à terme perpétuel BTCUSDT

Si le prix du Bitcoin parvient à renverser l’obstacle à 17 593 $, cela invaliderait le biais baissier et étendrait ses gains de 17 251 $ à 19 500 $.