Les sorties de change atteignent des sommets historiques alors que les investisseurs de Bitcoin s’auto-gardent | Cryptomonnaie

Les investisseurs de Bitcoin (BTC 16 474 $) ont de plus en plus déplacé leurs avoirs vers des solutions d’auto-garde après l’effondrement du deuxième plus grand échange de crypto au monde la semaine dernière.

Selon le fournisseur d’analyses Glassnode, les données sur les flux d’échange en chaîne montrent une augmentation des retraits vers des portefeuilles en libre garde.

Dans un article du 13 novembre sur Twitter, Glassnode a rapporté que les sorties d’échange de Bitcoin avaient atteint des niveaux presque historiques de 106 000 BTC par mois.

Il a ajouté que cela ne s’était produit que trois autres fois – en avril 2022 et novembre 2020, ainsi qu’en juin/juillet 2022. Il a également signalé que le nombre de portefeuilles Bitcoin recevant l’actif à partir d’adresses d’échange a bondi à environ 90 000 le 9 novembre. .

Les sorties de change sont généralement un signe haussier que la BTC est conservée à long terme. Cependant, dans ce scénario, cela semble être le résultat d’une perte de confiance dans les échanges cryptomonnaies centralisés.

Glassnode a commenté que les sorties ont entraîné « des changements d’équilibre positifs dans toutes les cohortes de portefeuilles, des crevettes aux baleines », avant d’ajouter :

L’échec de FTX a créé un changement très net dans le comportement des détenteurs de #Bitcoin dans toutes les cohortes.

Depuis le 6 novembre, date du début du fiasco FTX, les changements de solde ont augmenté dans toutes les tailles de portefeuille BTC, les «crevettes» ayant moins d’une pièce augmentant de 33 700 BTC. Les portefeuilles de baleines avec plus de 1 000 pièces ont connu une augmentation de 3 600 BTC, ce qui indique que la poussée de l’auto-conservation se produit à tous les niveaux.

Les leaders de l’industrie commencent maintenant à préconiser des solutions d’auto-garde, car l’expression «pas vos clés, pas vos pièces» a plus de poids que jamais.

Le 13 novembre, Anthony Sassano, éducateur d’Ethereum, a déclaré que les détenteurs de crypto ne devraient pas stocker leurs actifs sur des bourses centralisées à moins qu’ils négocient activement de grandes quantités.

Michael Saylor de MicroStrategy a déclaré à Cointelegraph dans une interview que l’auto-garde empêche les tiers centralisés d’abuser de leur pouvoir.

Glassnode a également signalé que les pièces stables, dont beaucoup se sont déstabilisées la semaine dernière, ont afflué vers les bourses à des taux accrus au cours de la semaine dernière.

Le 10 novembre, plus d’un milliard de dollars de pièces stables sont arrivés sur des bourses centralisées. La réserve totale de pièces stables sur tous les échanges qu’elle suit a atteint un nouveau record historique de 41,2 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

« Les échos de l’effondrement de FTX agiront probablement pour remodeler l’industrie dans de nombreux secteurs, et déplacer la domination et la préférence pour les actifs sans confiance par rapport aux actifs émis de manière centralisée », a-t-il conclu.