FTT récupère de 8% alors que FTX fait l’objet d’une enquête pour inconduite criminelle de la part de la police des Bahamas | Cryptomonnaie

La saga FTX continue, l’échange de crypto se tenant désormais dans le collimateur des autorités des Bahamas. D’autre part, son jeton natif, FTT, peint sa deuxième bougie verte potentielle depuis l’effondrement, alors que des rapports faisant état de 380 millions de dollars de jetons FTT entrant sur le marché sont apparus.

La police des Bahamas a déclaré qu’elle commencerait à enquêter sur les possibilités d’inconduite criminelle potentielle lors de l’effondrement de FTX. Cette enquête sera menée en collaboration avec la Securities Commission of Bahamas (SCB), qui traitait déjà avec FTX depuis vendredi.

La bourse a tweeté qu’elle commencerait à faciliter les retraits de fonds des Bahamas à la demande de la SCB. Cependant, les autorités ont rapidement réfuté cela, qui a noté qu’elles n’avaient fait aucune suggestion de ce genre et qu’elles n’acceptaient pas le traitement préférentiel.

Dimanche, ils ont répondu par une déclaration beaucoup plus sérieuse disant,

« À la lumière de l’effondrement de FTX dans le monde et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd., une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute faute criminelle. »