First Mover Asia : Une peur extrême frappe la crypto alors que le piratage FTX aggrave la mauvaise situation. Que ce passe t-il après? | Cryptomonnaie

Prix: L’effondrement calamiteux de la bourse FTX la semaine dernière a envoyé les marchés de la cryptomonnaie dans leur pire période de sept jours depuis la mi-juin après l’effondrement de la blockchain Terra. Un piratage géant au cours du week-end n’a fait qu’empirer les choses. Les analystes des marchés des actifs numériques traitent tout cela et prévoient ce qui va suivre.

Insights: La réticence de la SEC à divulguer le discours de William Hinman, sans doute l’un des discours les plus importants de l’histoire de la cryptomonnaie, met en évidence les efforts de l’agence pour façonner son dossier contre Ripple.

Il va sans dire que l’effondrement de l’échange FTX la semaine dernière représente l’un des pires épisodes de l’industrie de la cryptomonnaie, clairement reflété sur les marchés des actifs numériques : le prix du bitcoin bellwether (BTC) a chuté de 22 % au cours des sept jours précédant dimanche, son pire performance hebdomadaire depuis la mi-juin, lorsque les traders étaient aux prises avec les conséquences de l’effondrement de la blockchain Terra. (Voici une chronologie des principaux développements FTX, montrant comment l’indice du marché CoinDesk (CMI) de 162 actifs numériques s’est échangé à travers tout cela.)

Les choses se sont progressivement aggravées au cours du week-end lorsque FTX et sa filiale américaine, FTX US, ont été victimes d’une attaque qui a drainé des centaines de millions de dollars en crypto des portefeuilles des bourses. Les échanges cryptomonnaies Binance et Huobi se sont empressés de bloquer les dépôts de FTT, les jetons natifs de FTX, après qu’environ 400 millions de dollars de jetons aient été libérés de manière inattendue en dehors du calendrier, sans explication officielle. L’émetteur de pièces stables Tether a bloqué les adresses liées aux portefeuilles du draineur de compte FTX.

Les analystes de la cryptomonnaie évaluent ce qui va suivre pour les marchés d’actifs numériques en difficulté et les ramifications politiques pour l’industrie de la blockchain blessée à la réputation. Les chercheurs de Coinbase Institutional disent que le bitcoin, actuellement autour de 16 236 $, pourrait envisager une nouvelle baisse de prix, peut-être aussi bas que 13 500 $.

Une réforme de l’industrie semble prendre de l’ampleur : les échanges cryptomonnaies centralisés sont poussés à fournir des preuves de réserves. Cela peut prendre beaucoup plus que cela, et peut-être des mois, avant que l’industrie ne commence à regagner la confiance du public. L’indice Crypto Fear & Greed, largement surveillé, signale une « peur extrême ».

« Même si BTC a réglé environ 16 000 dollars pour l’instant, l’étendue des dommages causés à d’autres sociétés, fonds, échanges est encore inconnue et pourrait être mise en évidence dans les semaines à venir », a déclaré Joe DiPasquale, PDG de la couverture cryptomonnaie. financer BitBull Capital. « Nous restons prudents jusqu’à ce que la situation actuelle soit résolue de manière satisfaisante et que le sentiment semble commencer à se diriger vers une relative normalité. »

Par Sam Reynolds

La SEC garde secrets pour CoinDesk les e-mails et les notes qui ont conduit à l’un des discours les plus importants de l’histoire de la cryptomonnaie.

En 2018, William Hinman, alors directeur des finances des sociétés à la Commission de la SEC, a prononcé un discours lors du Yahoo Markets Summit qui s’est avéré être un moment décisif pour la crypto : Ether n’est pas une sécurité.

L’éther, a déclaré Hinman à l’époque, était devenu « suffisamment décentralisé » et avait ainsi dépassé son statut nébuleux de sécurité et non de sécurité pour devenir une marchandise.

« Sur la base de ma compréhension de l’état actuel de l’éther, du réseau Ethereum et de sa structure décentralisée, les offres et ventes actuelles d’éther ne sont pas des transactions sur titres », lit-on dans une copie du discours. « Les acheteurs ne s’attendraient plus raisonnablement à ce qu’une personne ou un groupe accomplisse des efforts de gestion ou d’entrepreneuriat essentiels. »

Ripple s’y est beaucoup intéressé car ils ont été poursuivis en décembre 2020 par la SEC au motif qu’ils offraient des titres non enregistrés via une offre initiale de pièces. Ripple a intenté une action contre la SEC demandant des brouillons du discours ainsi que des notes internes et a reçu une décision favorable en janvier 2022

Fin septembre, Ripple a reçu une énorme victoire dans son affaire lorsqu’un juge américain a demandé à la SEC de publier des e-mails et d’autres correspondances. « Je peux dire que cela valait bien le combat pour les obtenir », a tweeté l’avocat général de Ripple, Stu Alderoty.

Mais ceux-ci restent confidentiels. CoinDesk a tenté une demande de Freedom of Information Act pour obtenir ces documents, mais les 71 documents qui ont été envoyés ont été fortement expurgés.

La SEC a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de divulguer les documents non expurgés car ils ont été « préparés en prédiction d’un litige, font partie intégrante du processus pré-décisionnel et / ou contiennent des conseils donnés à la Commission ou aux cadres supérieurs par les avocats de la Commission. ”

Il a également noté que la divulgation des documents constituerait une « atteinte injustifiée à la vie privée ».

Ce qui est visible, c’est un énorme fil de courriels qui a eu lieu au cours de deux semaines où des brouillons du discours ont été échangés autour de la Commission.

Tout un casting de personnages de la SEC a pesé, dont Jay Clayton, alors président de la SEC, Lucas Moskowitz, son ancien chef de cabinet, David Fredrickson, conseiller juridique principal, Jennifer McHugh, directrice associée par intérim de Disclosure Review, comme ainsi que Valerie Szczepanik, responsable de son hub stratégique pour l’innovation et la technologie financière.

Nous ne savons pas ce qui a été dit dans cette chaîne de courriels, mais il y a certainement eu beaucoup de commentaires de la part de la Commission. Fredrickson, dans son rôle de conseiller juridique, a apporté quelques modifications. Szczepanik a également pesé avec McHugh.

La contribution des cadres supérieurs de la Commission pourrait saper l’argument selon lequel le discours de Hinman était sa propre opinion et «pas nécessairement celle de la Commission». La SEC veut que le marché pense que ce discours n’était pas une orientation, mais il semble bien que la SEC ait fourni beaucoup d’orientations dans sa rédaction.

Dans une précédente interview avec CoinDesk lors de la Singapore FinTech Week, Alderoty, l’avocat de Ripple, a qualifié l’approche actuelle de la SEC de la cryptomonnaie d’un échec qui risque de conduire l’industrie des actifs numériques à l’étranger car il n’y a pas de « cadre réglementaire clair ». Dans Fortune, il a écrit que le discours de Hinman était « le discours qui a brouillé les eaux cryptomonnaies ».

« Cela n’a pas apporté de clarté et pousse l’innovation à l’étranger vers d’autres centres économiques comme Singapour. Et cela nuit au consommateur de détail aux États-Unis que la SEC est censée protéger », a-t-il déclaré. « Si les États-Unis se trompent, ils vont perdre leur position de leader dans cette nouvelle économie financière. »

L’affaire entre Ripple et la SEC touchera probablement à sa fin au début de l’année prochaine (il y avait des dates d’audience prévues pour novembre, mais des prolongations ont été accordées).

Alderoty semble satisfait de la version des documents que la SEC lui a fournie. Tout cela devrait faire une prochaine comparution intéressante devant le tribunal.

