CrossTower révise sa nouvelle offre pour les actifs de Voyager après la faillite de FTX | Cryptomonnaie

Voyager a rouvert son processus d’appel d’offres après que FTX US, le gagnant initial, a déposé son bilan le 11 novembre.

L’échange de crypto CrossTower travaille sur une offre révisée pour les actifs du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital, a déclaré un porte-parole à Cointelegraph. Voyager a annoncé la réouverture de son processus d’appel d’offres après que FTX US, le gagnant initial de l’offre, a déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre.

« Nous travaillons sur une offre révisée qui, selon nous, profitera aux clients Voyager et à la communauté Crypto au sens large. CrossTower a toujours été et continuera d’être très axé sur la communauté », a déclaré le porte-parole, sans préciser de montant.

En septembre, FTX US a obtenu l’offre gagnante pour les actifs pour environ 1,4 milliard de dollars, selon Voyager. La vente des actifs serait achevée après un plan du chapitre 11 et un accord d’achat d’actifs approuvé par le tribunal américain des faillites pour le district sud de New York.

» discussions actives avec des soumissionnaires alternatifs. »

Selon le porte-parole de CrossTower, la société n’a actuellement pas connaissance d’autres acteurs participant au processus d’appel d’offres.

Nous n’avons connaissance d’aucun autre intérêt pour le moment, mais même si d’autres joueurs entrent sur le ring, la priorité de CrossTower est d’assurer le meilleur intérêt des clients Voyager et de la communauté cryptomonnaie au sens large.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, avec FTX, Binance et CrossTower ont soumis des offres pour acquérir les actifs de Voyager, chacun proposant ses propres termes et conditions.

CrossTower a proposé de conserver la plate-forme et l’application Voyager existantes, ce qui indique que les clients n’auront pas à changer de plate-forme une fois l’accord conclu. Dans le cadre de ce plan, les clients recevraient également leur part proportionnelle des actifs. De plus, le plan d’acquisition de CrossTower verrait la bourse partager ses revenus avec les clients de Voyager pendant plusieurs années.

Bien que les nouvelles conditions d’appel d’offres ne soient pas confirmées, le porte-parole de CrossTower a suggéré qu’une proposition similaire serait en cours :

Voyager a une clientèle incroyablement fidèle et engagée, et ses affaires étaient saines. Nous croyons que la fondation Voyager peut être construite.

Dans la déclaration sur l’appel d’offres, Voyager a également confirmé son exposition à l’effondrement de FTX, avec un « solde d’environ 3 millions de dollars chez FTX, essentiellement composé de LUNA2 verrouillé et de SRM verrouillé qu’il n’a pas pu retirer car ils restent verrouillés et soumis à l’acquisition ». des horaires. »

Voyager a également affirmé qu’elle n’avait transféré aucun actif à FTX dans le cadre de l’accord de vente. FTX US a précédemment soumis un dépôt de « bonne foi » de 5 millions de dollars dans le cadre du processus d’enchères, qui est détenu sous séquestre.