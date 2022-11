Chiliz alloue 38 millions de CHZ pour sauver les commerçants qui ont perdu des fonds dans l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

Chiliz a annoncé que le projet est prêt à indemniser jusqu’à 10 000 $ par utilisateur FTX qui a perdu sa crypto dans l’effondrement de FTX.

Les utilisateurs de FTX qui possédaient CHZ sont couverts par le projet et Chiliz engage un liquidateur pour faciliter la couverture.

Les analystes pensent que le prix du Chiliz pourrait chuter à 0,15 $ avant un retour de l’altcoin.

Chiliz a annoncé sa décision d’allouer 38 millions de CHZ à une adresse publique qui aidera à compenser jusqu’à 10 000 $ par utilisateur FTX qui a perdu des fonds. Le projet a décidé de s’engager avec le liquidateur pour faciliter cela au cours des prochaines semaines.

Chiliz sauve les utilisateurs qui ont perdu des fonds dans l’échange FTX

Chiliz a dévoilé un plan pour sauver les commerçants qui ont perdu CHZ dans l’effondrement de FTX-Alameda et la faillite qui a suivi. Le projet a décidé d’allouer 38 millions de jetons CHZ à une adresse publique et de compenser ensuite jusqu’à 10 000 $ par utilisateur qui possédait le jeton sur la plateforme.

Chiliz s’engagera avec le liquidateur et facilitera la distribution du jeton au cours des prochaines semaines et aidera à rendre les utilisateurs de CHZ sur FTX entiers. Au moment de l’annonce, CHZ changeait de mains à 0,20 $ et le nombre total de détenteurs était de 160 803.

CHZ a du mal à se remettre du crash crypto induit par FTX et le jeton a généré 7% de pertes du jour au lendemain pour les détenteurs de Chiliz. L’échange FTX détenait près de 38 millions de jetons CHZ en chaîne, jusqu’à la semaine dernière.

Le projet a donc lancé cette initiative pour protéger les détenteurs de CHZ et les personnes touchées par l’accident. L’initiative ne concerne que les particuliers et non les institutions. La proposition est toujours soumise à un examen juridique complet et à l’approbation du liquidateur pour protéger les intérêts des commerçants.

L’initiative Chiliz est la deuxième du genre après l’effondrement de FTX. Tron Labs a déposé avec succès un accord avec FTX pour soutenir les détenteurs de jetons de l’écosystème Tron et les aider à déplacer TRX et les jetons associés hors de l’échange vers d’autres portefeuilles.

L’annonce de Chiliz assure donc aux détenteurs de CHZ que leurs pertes à hauteur de 10 000 $ de jetons par utilisateur seraient compensées, les rendant entiers après la faillite et l’effondrement de l’échange FTX.

Les analystes baissiers sur le prix du Chiliz

Les analystes sont baissiers sur Chiliz dans le marché baissier en cours. Azeez Mustapha, analyste crypto, affirme que le CHZUSD pourrait chuter pour prendre en charge 0,15 $.

Tableau des prix CHZUSD

Le jeton change actuellement de mains à 0,19 $ et un recul est probable avant un rallye à Chiliz.