Partenariat Ripple NFT : voici à quoi s’attendre du prix XRP | Cryptomonnaie

Ripple s’est associé à Ethereal Labs pour apporter les NFT aux commerçants du monde entier, un mouvement web3.0.

Le partenariat renforce les capacités NFT de XRP Ledger et fait de Ripple une plate-forme éprouvée d’art numérique et d’objets de collection.

Les analystes ont fixé un objectif haussier de 0,56 $ pour le prix du XRP à court terme.

Ripple a conclu un partenariat avec Ethereal Labs pour renforcer les capacités NFT de la plateforme. Ripple a créé le Creator’s Fund pour soutenir l’art numérique sur son grand livre, l’ajout de capacités NFT en fait une plate-forme web3.0 complète.

Le dernier partenariat de Ripple apporte NFT aux masses

Ripple a annoncé un nouveau partenariat qui pourrait stimuler la croissance du XRP Ledger sur les marchés NFT. Au cours des derniers jours, les NFT sur Ripple n’ont pas bien fonctionné. Fait intéressant, malgré le litige en cours avec le régulateur financier américain Securities and Exchange Commission, Ripple a continué à montrer des améliorations dans ses performances NFT.

Les deux entreprises technologiques travailleront ensemble pour sécuriser davantage de partenariats et stimuler l’utilité et la demande de NFT sur Ripple. Ethereal Labs est un acteur respecté du web3.0 avec ses projets d’oeuvres virtuelles pour Lionel Messi et Toys R Us entre autres.

Adrian Baschuk, directeur de l’exploitation d’Ethereal Labs, estime que l’art virtuel est resté un privilège réservé à quelques privilégiés en raison de sa nature «cloisonnée». Baschuk affirme que les utilisateurs de Ripple verront bientôt des collections personnalisées d’artistes de premier plan.

David Schwartz, directeur technique de Ripple, a fait allusion à la possibilité pour les employés de FTX de poursuivre une carrière au sein de la société de règlement des paiements transfrontaliers. Une offre similaire a été faite par Schwartz aux employés de Twitter.

L’affaire SEC c. Ripple traîne depuis près de deux ans maintenant. Cependant, le géant du paiement a continué à explorer de nouvelles voies et à innover sur XRP Ledger.

Les analystes sont optimistes sur le prix du XRP

Les analystes ont évalué le graphique des prix XRP et ont prédit une reprise de l’altcoin. Après avoir négocié latéralement pendant une longue période, le XRP pourrait atteindre le niveau de 0,56 $. Si les traders poussent le prix du XRP vers la zone de 0,50 $, une course vers le niveau de 0,56 $ est probable.

Tableau des prix XRPUSDT

Si le prix du XRP chute en dessous de 0,30 $, cela pourrait invalider la thèse haussière et déclencher une nouvelle baisse.