Le prix MATIC récupère 1 $ alors que les investisseurs font des mouvements haussiers après une reprise de 37% | Cryptomonnaie

Le prix MATIC approche du niveau de prix de 1,13 $, le franchir relancera le rallye de l’altcoin.

À l’échelle macro, MATIC maintient toujours la tendance haussière amorcée il y a cinq mois.

La récente recrudescence de la présence des investisseurs indique que les détenteurs de MATIC maintiennent toujours une perspective haussière.

Le prix MATIC a enregistré l’une des plus fortes augmentations au début du mois lorsque la crypto-monnaie a augmenté de 43,91 % pour s’échanger à 1,25 $. Cependant, cette hausse a été de courte durée car l’altcoin a chuté à 0,81 $ à la suite du crash à l’échelle du marché. Quoi qu’il en soit, ses détenteurs ont maintenu leur positivité, ce qui est visible dans leur mouvement au cours des dernières 24 heures.

Le prix MATIC vers ses plus hauts

Le prix MATIC a récupéré de 37,55% le 10 novembre, ramenant l’altcoin au-dessus de 1 $, ce qui a été un support psychologique important. À partir de maintenant, la crypto-monnaie cherche à récupérer 1,13 $ comme niveau de support, comme elle l’avait déjà été testée lors du rallye de 43 % de MATIC.

Si le prix parvient à percer et à basculer 1,13 $ en support, il pourra reprendre son rallye vers sa prochaine résistance critique à 1,32 $. Ce niveau a été testé pour la dernière fois en avril de cette année, et une hausse de celui-ci permettrait de récupérer les pertes importantes subies par les investisseurs au cours des sept mois précédents.

Graphique MATICUSD sur 1 jour

Une telle reprise ne sera possible que si les investisseurs maintiennent leur dynamique haussière actuelle, qui reste intacte malgré le krach du 8 novembre. La majeure partie de l’activité observée en chaîne s’est produite pendant la reprise du 10 novembre et non pendant la baisse du 9 novembre. Les adresses actives ont enregistré une augmentation de 84 %, le volume de transactions en une seule journée atteignant près de 300 millions de dollars.

Activité titulaire MATIC

Si ces chiffres continuent de s’améliorer, MATIC pourrait noter une nouvelle reprise au cours des prochains jours. Cependant, dans le cas où des indices de marché plus larges favoriseraient les baissiers et que MATIC peint une bougie rouge, l’altcoin pourrait perdre son support de 1 $.

Dans ce cas, le prochain support critique se situera autour de 0,87 $ à 0,90 $, ce qui coïncide avec la ligne de micro-tendance haussière. Un rebond à partir d’ici réinitialiserait une récupération pour MATIC (réf. graphique MATICUSD 1 jour).