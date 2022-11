Prédiction des prix XRP : Ripple pourrait faire ce qu’il fait toujours, négocier latéralement, puis exploser | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation a chuté de 35 % en novembre et a récupéré la moitié des pertes en 24 heures lors de la première reprise de secours induite par l’IPC américain.

Le XRP montre une divergence RSI entre les plus bas depuis le 13 juin, laissant entendre que le prix pourrait être limité à la négociation dans une large fourchette.

L’invalidation du scénario haussier est une brèche en dessous de 0,2936 $

Le prix du XRP a produit des plus bas plus élevés après chaque liquidation depuis le 13 juin. Cette preuve subtile suggère que le XRP pourrait être confiné à une large gamme pendant des semaines. Des niveaux clés ont été identifiés pour aider les commerçants à identifier des scénarios rentables.

XRP sera un défi

Le récent rejet de XRP de la barrière de 0,50 $ est allé bien plus bas que prévu. Alors qu’un triangle latéral s’est formé près de 0,50 $, les techniques ont montré un potentiel d’évasion prometteur. Malheureusement, l’optimisme a été balayé au cours de la deuxième semaine de négociation de novembre, le jeton de remise numérique ayant chuté de 35 % et invalidé le triangle symétrique haussier que les investisseurs espéraient.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,38 $. Le 10 novembre, les haussiers ont réussi un rallye de reprise de 18%, établissant une grande barre haussière engloutissante à quelques entiers en deçà du niveau de prix de 0,40 $. L’indice de force relative (RSI) montre que le plus bas du 9 novembre à 0,3160 $ ​​est plus survendu que le plus bas du 13 juin à 0,3012 $. Cette information subtile suggère que XRP a une force sous-jacente et pourrait être le catalyseur pour défier les shorts récemment établis sur le marché.

XRPUSDT graphique sur 1 jour

Le prix du XRP pourrait s’échanger entre 0,32 $ et 0,56 $ dans les semaines à venir. Maintenant que la thèse du triangle, qui prévoyait un rallye vers la zone de 0,60 $, est invalide, peut-être que s’attendre à ce que l’inattendu puisse conduire à des gains gratifiants pour les investisseurs patients et sains qui prennent des risques. Des niveaux de liquidité aussi élevés que 0,66 $ pourraient être confrontés à un défi si les haussiers pouvaient reconquérir la zone de 0,50 $, mais les traders devraient faire les choses une étape à la fois.

Si le marché a un potentiel haussier, le plus bas du 13 juin à 0,30 $ devra rester intact. Une nouvelle baisse vers les niveaux de liquidité de 2020 près de 0,26 $ pourrait se produire si les creux sont franchis. Une telle décision entraînerait une baisse de 35% par rapport au prix actuel du XRP

